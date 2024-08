Naruto: la sceneggiatrice del live-action elogia Destin Daniel Cretton

Naruto, una delle serie shonen più indimenticabili e amate di sempre di Weekly Shonen Jump, debutterà presto a Hollywood. Da qualche anno, il team della Lionsgate lavora per portare il ninja biondo nella vita reale. Non molto tempo fa, i report hanno confermato che il regista Destin Daniel Cretton supervisionerà il progetto con il co-sceneggiatore Tasha Huo. Ora, quest’ultimo sta rivelando i primi dettagli sul progetto live-action e si scopre che la sceneggiatura iniziale di Naruto è terminata.

Parlando con Entertainment Weekly, Huo ha aggiornato i fan su Naruto mentre promuoveva il suo lavoro su Tomb Raider: The Legend of Lara Croft. La scrittrice ritiene che la visione di Cretton per Naruto sia “molto personale e riconoscibile” pur rimanendo sfumata.

“Penso sarà in grado di catturare quanto sia sfumato e speciale Naruto, senza farsi distrarre dal grande mondo che racchiude, cosa che penso potrebbe essere facilmente fatta da qualcuno che non è un fan della serie. Questo è sicuramente un film che nasce dall’amore per Naruto, per quel personaggio e per le sue relazioni“, ha spiegato Huo.

Ora che la prima sceneggiatura del co-sceneggiatore è terminata, Cretton sta modificando gli elementi della storia per adattarli alla sua visione. A questo punto, la Lionsgate non ha ancora rilasciato una finestra di uscita per Naruto, ma il progetto live-action sta procedendo a tutta velocità. Anche Masashi Kishimoto ha dato la sua adesione al film di Cretton, in quanto grande fan a sua volta dei loro film. Infatti recentemente Kishimoto diceva quanto segue:

“Quando ho sentito parlare della scelta di Destin, è successo subito dopo aver visto un suo film di successo, e ho pensato che sarebbe stato il regista perfetto per Naruto. Dopo aver apprezzato i suoi altri film e aver capito che il suo forte è creare solidi drammi sulle persone, mi sono convinto che non c’è nessun altro regista per Naruto. Incontrando Destin, ho scoperto che è anche un regista dalla mentalità aperta, disposto ad accogliere il mio contributo e convinto che saremo grado di collaborare insieme nel processo di produzione“.

Fonte – Comicbook