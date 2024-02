I fan degli anime sono rimasti sconvolti questa settimana quando Lionsgate Pictures ha annunciato che il regista di Shang-Chi, Destin Daniel Cretton, si è buttato a capofitto nel mondo di Naruto Uzumaki con un nuovo film live-action. Sì, avete capito bene, Hollywood ha deciso che Naruto ha bisogno di un po’ di luce riflessa da Tinseltown. E chi meglio di un regista noto per film come “Short Term 12” e “Just Mercy” per portare avanti questa impresa di proporzioni… ninja?

Il regista del film Live Action di Naruto parla del suo entusiasmo

Destin non si è accontentato di essere solo il regista di questo magnifico spettacolo ninja, no, ha deciso di prendere in mano anche la penna, diventando sceneggiatore e produttore. Beh, si sa, a Hollywood non si può mai avere troppo potere.

Dopo aver cavalcato il suo drago fino in Giappone per convincere il maestro Kishimoto a cedere i diritti, Cretton ha dichiarato con entusiasmo di voler portare Naruto e la sua banda di ninja nel “mondo reale”. Sì, perché abbiamo tutti bisogno di un po’ più di ninja nella nostra vita quotidiana, vero?

Ma aspettate un attimo, non è che il mondo era già abbastanza affollato di adattamenti live-action degli anime? Cowboy Bebop, Dragon Ball Evolution, Ghost in The Shell… Solo per citarne alcuni. Eppure, Hollywood sembra pensare che ci sia sempre spazio per un altro disastro potenziale. Non per essere scettici, ma ovviamente sarà senza dubbio una missione molto complessa da portare a termine con successo.

Ma non temete, cari fan, Destin è pronto a far esplodere il mondo di Naruto sul grande schermo, con tutto il suo splendore esplosivo e le sue dosi massicce di cliché ninja. Quindi preparatevi, perché il ninja numero uno è pronto a scalare l’Everest di Hollywood, e niente potrà fermarlo.

Fonte Comic Book