Boruto: il manga rivela nuove linee temporali alternative

Boruto: Two Blue Vortex è tornato con un nuovo capitolo che ha rivelato due colpi di scena molto importanti. Concentrandosi su un flashback con Boruto Uzumaki che unisce le forze con il clone di Jiraiya e membro dell’Organizzazione Kara, Kashin Koji, il sequel ha rivelato i piani originali per uccidere il Settimo Hokage. E oltre a questo ha anche ramificato le linee temporali che sarebbero state molto diverse per Konoha. A causa del piano di Kawaki e delle abilità di Ada, la situazione a Konoha si è ribaltata completamente, rendendo difficile la vita al il figlio del Settimo Hokage.

Ma queste nuove linee temporali dimostrano che le cose potrebbero sempre andare peggio per Boruto e i suoi compagni. Durante il suo incontro con Kashin Koji, che ha avuto luogo tra la fine di Naruto Next Generations e l’inizio di Two Blue Vortex, Boruto Uzumaki viene informato di una sorprendente abilità. Come spiega Koji, grazie alla sua lotta all’ultimo sangue contro Jigen, il clone di Jiraiya ha avuto modo di accedere all’abilità della “prescienza”. Con questo termine si intende la capacità di vedere tutti i possibili futuri. Sebbene non si vedono tutti i futuri che vede Kashin, il personaggio spiega alcune analisi e scorci unici su cosa avrebbe sarebbe potuto potenzialmente accadere.

Il primo possibile futuro che Koji espone è che Isshiki, ovvero Jigen, avrebbe ucciso Naruto Uzumaki. Così avrebbe preso il controllo del corpo di Kawaki. Di conseguenza, il leader dell’Organizzazione Kara avrebbe portato a termine la sua missione di creare un Albero Divino e distruggere il mondo. L’altra linea temporale che il nuovo mentore di Boruto racconta di aver visto, è la morte sia di Boruto che di Sarada Uchiha a causa di Kawaki.

Kashin spiega però che anche se questi due orribili futuri sono stati evitati, questo potrebbe averli inavvertitamente portati nella peggiore linea temporale. Come predice Koji, gli Alberi Divini sono diventati senzienti e il loro leader, Jura, potrebbe essere proprio quello che eliminerà il figlio del Settimo Hokage. Nonostante questa linea temporale potenzialmente pericolosa, il figlio di Hinata e Naruto non si fermerà dal salvare i suoi genitori e di far tornare un po’ di buonsenso al suo fratello adottivo Kawaki.

Fonte – Comicbook