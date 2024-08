Jujutsu Kaisen: Akutami ha già svelato chi sopravvivrà del team di Gojo?

Jujutsu Kaisen si avvicina sempre di più alla fine. Infatti il manga di successo si concluderà il mese prossimo e tutti gli occhi sono puntati su come Gege Akutami concluderà la storia di Yuji. Mancano esattamente solo cinque capitoli e tutti i fan della serie sono impazienti di scoprire chi vivrà e chi morirà prima della fine di Jujutsu Kaisen. E grazie ad Akutami, è possibile prevedere quale membro del team di Gojo sopravvivrà.

Tutto risale a una precedente intervista di Akutami di diversi anni fa. Quando un fan gli chiese come immaginava la fine di Jujutsu Kaisen, il mangaka fu piuttosto diretto. Parlando dei quattro membri del Team Gojo, Akutami ammise di vedere due finali: uno di loro vive e gli altri tre muoiono, oppure tre di loro vivono e uno di loro muore.

Come si può immaginare, quell’estratto dell’intervista è riemerso ed è tornato a perseguitare il fandom. Dopotutto, Jujutsu Kaisen sta per concludersi e i fan stanno teorizzando un ipotetico finale. Yuji Itadori sarà sicuramente tra i sopravvissuti, e le sue ultime mosse hanno preparato il ritorno di Fushiguro e Nobara.

Dopotutto, il capitolo più recente di Jujutsu Kaisen ha visto Yuji allo stesso livello di Fushiguro. Contro ogni previsione, è riuscito a risvegliare il ragazzo dentro Sukuna anche dopo che il Re delle Maledizioni ha cercato di seppellirlo. Se questo ritorno andrà come previsto, il ragazzo tornerà nel suo corpo, quindi Yuji avrà un amico su cui contare. E per completare il quadro, sarebbe bello se Nobara tornasse.

Sono passati cinque anni da quando Nobara è apparsa l’ultima volta nel manga, ma la serie non ha mai confermato la sua morte dopo aver affrontato Mahito. Se dovesse essere viva e unirsi alla lotta contro Sukuna, la sua tecnica di Risonanza dell’Anima sarebbe un modo sicuro per riportare Fushiguro in sé. Questa teoria è quella prevalente tra i fan di Jujutsu Kaisen e in questo modo il team Gojo avrà riunito tre dei suoi membri.

Ma ovviamente, ciò significa che c’è una morte da tenere in considerazione. Gojo Satoru, sicuramente uno dei volti principali di Jujutsu Kaisen, molto difficilmente tornerà in vita. Dal suo combattimento contro Sukuna al suo “ritorno” per mano di Yuta, Gojo ha subito uno sviluppo inaspettato. Quindi per ora, bisogna solo seguire gli ultimi capitoli e scoprire se la teoria dei fan si avvererà o meno.

Fonte – Comicbook