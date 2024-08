Renee Montoya ritorna nei panni di The Question

Renee Montoya torna in azione come The Question per indagare su un mistero di omicidio nella nuova sede satellitare della Justice League Unlimited, la Watchtower – e tutti sono sospettati, compresi Superman, Batman, Wonder Woman e gli altri eroi della Lega.

Scritta dall’emergente Alex Segura (che attualmente sta scrivendo anche la serie Marvel Spider-Society) e disegnato da Cian Tormey, artista DC di lunga data, reduce dalla sua run su Alan Scott: The Green Lantern, The Question: All Along the Watchtower mette Renee Montoya sulle tracce di un assassino all’inter della versione di nuova concezione del satellite Watchtower della Justice League.

DC has announced The Question: All Along the Watchtower, a new ongoing by Alex Segura and Cian Tormey

Renee Montoya investigates a murder mystery on the Justice League Watchtower

"Who watches the Watchtower? In the wake of Absolute Power, the Justice League Unlimited has…

