Kahhori, dalla serie animata What If…? all’esordio a fumetti

La celebrazione annuale del Native American Heritage Month della Marvel Comics sarà ancora più speciale quest’anno con KAHHORI: RESHAPER OF WORLDS #1, un nuovo one-shot che introdurrà Kahhori, l’eroina emersa dalla seconda stagione della serie antologica Disney+ What If…? della Marvel Animation.

Questo nuovo capitolo della linea Marvel’s Voices sarà scritto e disegnato da una serie di talenti interessanti, tra cui il co-creatore di Kahhori e lo scrittore di What If…? Ryan Little. Le avventure di debutto del personaggio saranno scritte anche dai creatori indigeni Arihhonni “Honni” David e Kelly Lynne D’Angelo, al loro debutto nella Marvel Comics, e saranno disegnate dagli acclamati artisti Marvel David Cutler, Jim Terry e altri ancora!



La guerriera Mohawk Kahhori è entrata nel Mondo del Cielo e nei nostri cuori fin dalla sua prima apparizione combattendo gli invasori della sua casa. Ha già aiutato a salvare tutta la realtà da un Doctor Strange corrotto e ha assicurato la pace nel suo mondo… E adesso?

Il pluripremiato narratore Ryan Little lancia Kahhori nel 616! Inseguendo una minaccia fuori dal Mondo del Cielo, approda nelle strade infuocate di Hell’s Kitchen! Ma lo shock culturale sarà l’ultimo dei suoi problemi quando il suo strano avversario attraverserà NYC. Con guest star di grande richiamo e il debutto nei fumetti di creatori straordinari, Marvel’s Voices vi offre un’antologia speciale che celebra l’eredità indigena e uno dei personaggi più interessanti emersi dal MCU!

Se effettivamente sarà la stessa versione di Kahhori apparsa in What If…? ad attraversare le dimensioni fino a giungere su Terra-616, l’universo dei classici fumetti Marvel, si tratterà del primo personaggio del MCU ad approdare nelle pagine cartacee. Altri personaggi precedentemente creati nel Marvel Cinematic Universe sono stati poi ricreati nelle pagine dei fumetti, come Darcy Lewis, Phil Coulson, Erik Selvig, Melinda May e altri ancora, ma nessuno ha mai compiuto il passaggio diretto dallo schermo alla pagina.