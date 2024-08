JoJo: Tetsuo Hara (Ken il Guerriero) racconta l’amicizia con Hirohiko Araki

Le Bizzarre Avventure di JoJo è tra le serie seinen più rinomate di sempre e tutt’ora seguite da ogni parte del mondo. Il mangaka del franchise, Hirohiko Araki, lavora alle avventure della famiglia Joestar da tantissimi anni, ma non ha mai nascosto di essere diventato un fan di altri manga pubblicati nel corso degli anni. In particolare, il mangaka ha avuto una forte affinità con Ken il Guerriero. Anche il mangaka di Kenshiro, Tetsuo Hara, ha visto i punti di forza dell’universo Joestar. In una recente intervista con Hara, il mangaka ha parlato della sua amicizia con Hirohiko Araki.

Nella recente intervista, Tetsuo Hara ha parlato di come lui e Hirohiko Araki si sono incontrati la prima volta, aprendo la strada a una forte amicizia:

“Il mangaka Hirohiko Araki ha un anno più di me e abbiamo entrambi debuttato su “Weekly Shonen Jump” più o meno nello stesso periodo. Ci siamo incontrati per la prima volta a una festa di premiazione manga poco dopo il nostro debutto e, anche allora, era un ragazzo affascinante e attraente. I nostri rispettivi editor erano amici intimi durante i nostri giorni su Jump e molti dei miei assistenti sono persino andati a lavorare per lui dopo la fine della mia serie“.

Hara ha poi condiviso in modo esilarante che le “JoJo Poses” di Araki, una caratteristica chiave di JoJo, hanno spinto il creatore di Kenshiro a forgiare le sue pose in Fist of The North Star. “Nel capolavoro di Araki, ci sono pose uniche chiamate “JoJo Poses”. Casualmente, ho anche disegnato pose distintive in Fist of the North Star, ma le “JoJo Poses” erano un passo avanti. Questo mi ha portato a creare pose ancora più elaborate. C’è solo una “strada reale”. Guardando indietro, potremmo esserci influenzati inconsciamente a vicenda nel nostro percorso.”

Tetsuo Hara ha poi confermato il solido legame che condivide con Araki e anche quando abbia imparato da Araki: “Non ho una vasta cerchia di amici, ma la mia amicizia con Araki è rara e duratura. Anche le nostre mogli sono molto unite. Di recente abbiamo cenato insieme come coppia due volte. Abbiamo entrambi un talento per la satira ed è divertente insultarci a vicenda in modo sarcastico. Nel 2017, abbiamo fatto insieme un evento di discussione pubblica. Raramente faccio apparizioni pubbliche, ma ho accettato perché ero con Araki. Dal momento che di solito lavoro come mangaka su storie scritte da altri, ho imparato molto sulla narrazione dai libri di Araki“.

Fonte – Comicbook