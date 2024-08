One Piece: Oda svela i primi dettagli della seconda stagione del live-action

La seconda stagione del live-action di One Piece è ora in lavorazione, e il famoso mangaka ha lasciato un messaggio ai suoi fan anticipando quanto sarà incredibile quello che si vedrà nella seconda stagione. One Piece ha concluso la prima parte dell’adattamento live-action l’anno scorso, ed è stato un tale successo con Netflix che ha rapidamente confermato la stagione successiva in lavorazione.

Il mangaka di One Piece, Eiichiro Oda, ha recentemente utilizzato i social media per condividere un messaggio sui progressi attuali della seconda stagione della seconda stagione del live-action di Netflix. E oltre ad aver rivelato gli archi narrativi che la nuova stagione affronterà, ha anche anticipato ai fan le nuove sfide che gli attori affronteranno ora che muoveranno i loro primi passi nella Grand Line. Di seguito riportiamo il messaggi ufficiale di Oda:

“Sì, il live-action di One Piece è attualmente in produzione, con le riprese in pieno svolgimento. La storia coprirà l’arco di Loguetown, Reverse Mountain (Twin Cape), Whiskey Peak, Little Garden e Drum Island! Pensateci. Immaginate quanto costerà!. Ma che si tratti della sceneggiatura o del cast, continuo a insistere su questo o quello, portando Matt, lo showrunner, a dire “AAARRGH!” Netflix a esclamare “Noooo!” e Tomorrow Studios a “Cosaaaa” mentre si strappano i capelli. Tutto questo, è perché condividiamo tutti la stessa passione per questo show!“.

Ma a parte le frustrazioni del team creativo, Oda rivela anche che la nuova stagione di One Piece non uscirà finché non ne sarà soddisfatto. “Proprio come con la scorsa stagione, hanno promesso che non avrebbero trasmesso lo show finché non fossi soddisfatto. Questo non è nel contratto. È una promessa verbale. Spero che tu possa apprezzare quanto siano straordinari e determinati nel mantenere la parola data. E hanno sicuramente dimostrato la loro capacità di portare questo mondo sullo schermo. Non vedo l’ora di vederlo!“.

Oda ha poi anticipato il suo entusiasmo per quanto diventerà ancora più grande il live-action di One Piece nella seconda stagione con il debutto di Grand Line. “La Grand Line è un ‘mondo’ ancora più vasto. Potreste chiedervi, qual è stata l’ispirazione per quel regno? Come si collegherebbe al mondo reale? Naturalmente, i membri del cast provengono da tutto il mondo, e non posso fare a meno di emozionarmi pensando a come l’avventura sia già iniziata!” conclude Oda.

Fonte – Comicbook