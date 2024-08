One-Punch Man: Murata torna a parlare sul ritorno del manga

All’inizio di quest’estate, One-Punch Man aveva rilasciato un aggiornamento a tutti i fan, rivelando che il manga sarebbe andato in pausa. L’obiettivo era di permettere a Yusuke Murata e ONE, i due mangaka che lavorano al manga, di ricaricare le batterie. Sul versante anime invece, J.C. Staff è attualmente al lavoro sulla terza stagione dell’adattamento anime che darà continuità alla lotta contro l’Associazione degli Eroi contro l’Associazione dei Mostri.

Con il manga programmato per tornare dopo la pausa, Yusuke Murata è tornato a parlare sui social media per commentare il tanto atteso ritorno di One-Punch Man. E ha anche confessato le sue sensazioni nel tornare al lavoro.

Al momento il manga si è lasciato alle spalle la lotta contro l’Associazione dei mostri e Saitama è ancora alla ricerca di una battaglia o di un avversario superiore a lui. Il capitolo precedente del manga si è concluso con un cliffhanger importante. Quindi ci saranno sicuramente tantissimi fan di One-Punch Man desiderosi di vedere il ritorno del manga con nuovi capitoli.

In un recente post sui social media, Yusuke Murata afferma che la pausa era proprio ciò di cui aveva bisogno: “Durante la pausa, sono stato in grado di fare proprio ciò che amavo e di sgranchirmi al massimo! Sono pieno di energia!“.

Mentre One-Punch Man deve ancora rivelare la data o il periodo di uscita della terza stagione, J.C. Staff ha rilasciato una sinossi ufficiale per far entusiasmare i fan per il ritorno di Saitama sul piccolo schermo. Ecco come lo studio anime descrive il ritorno dell'”eroe per divertimento”:

“Dopo tre anni di allenamento speciale, è diventato così forte che è praticamente invincibile. In effetti, è troppo forte: persino i suoi avversari più potenti vengono eliminati con un solo pugno. Insieme a Genos, il suo fedele discepolo, Saitama svolge i suoi doveri ufficiali da eroe come membro dell’Associazione degli eroi. Un giorno, dei mostri che affermano di appartenere alla Monster Association appaiono all’improvviso, prendendo in ostaggio un figlio di un dirigente della Hero Association. Gli eroi di classe S si riuniscono e pianificano un raid nel nascondiglio della Monster Association per salvare l’ostaggio. Nel frattempo, Garou, un “mostro umano” che è stato preso dalla Monster Association durante una battaglia con gli eroi, si risveglia nel nascondiglio dell’associazione“.

Fonte – Comicbook