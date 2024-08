My Hero Academia: Yusuke Murata dice la sua sul finale del manga

My Hero Academia ha recentemente pubblicato il 430° capitolo del suo manga, che rappresenta anche il gran finale. Negli ultimi giorni, sia i fan che i mangaka non solo hanno condiviso i loro pensieri sull’ultimo capitolo della serie, ma hanno anche elogiato la carriera di Kohei Horikoshi. Dopo aver lavorato alla storia di Izuku Midoriya per un decennio, il mangaka si sta prendendo una meritata pausa e altri colleghi del settore stanno esprimendo i loro pensieri sul grande lavoro svolto da Horikoshi. E adesso Yusuke Murata, il mangaka di One-Punch Man, ha parlato del finale di My Hero Academia augurando di poter rivedere Horikoshi tornare su un altro lavoro.

In una nuova dichiarazione, il disegnatore di One-Punch Man ha condiviso la seguente affermazione sul gran finale di My Hero Academia.

“Non ho ancora letto il capitolo finale di My Hero Academia, ma grazie mille a Horikoshi-sensei per gli ultimi 10 anni! Sei una delle poche persone in Giappone ad avere una classifica di oltre 100 milioni! È incredibile! La stanchezza è inevitabile per gli eroi, quindi prenditi un po’ di tempo per riposare e lasciami leggere il tuo nuovo lavoro su Jump quando avrai ripreso le forze e le energie!”.

Di recente, Kohei Horikoshi ha parlato dell’eredità del franchise e dei suoi umili inizi, che vogliamo riportare brevemente. “Ho sentito parlare della popolarità di quest’opera all’estero, ma non mi sembra del tutto reale. Quando ho iniziato a disegnare questo manga, non avevo necessariamente in mente di raggiungere i lettori all’estero e il mio atteggiamento era piuttosto “finché mi diverto a disegnare, è tutto ciò che conta. Quindi una volta che il manga è stato serializzato, mi ha già sorpreso il fatto che così tante persone in Giappone lo sostenessero. Per me, è semplicemente straordinario come persone di culture diverse apprezzino il mio lavoro ora. Inoltre, in un certo senso, cerco di non prestarci attenzione. Sento che se divenissi consapevole del fatto che il mio manga è molto letto all’estero, potrebbe cambiare completamente la mia scrittura. Sono grato, ma non oso analizzarlo“.

Ricordiamo anche che in tempi non molto sospetti Horikoshi aveva dichiarato che gli sarebbe piaciuto disegnare un manga horror, quindi ci potrebbe essere la possibilità di leggere un progetto come questo in futuro.

Fonte – Comicbook