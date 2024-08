Black Lightning guida l’unità di crisi della Justice League

Black Lightning sta per tornare in una sua serie personale nell’ambito della prossima iniziativa editoriale “All In” della DC, come si può vedere nelle inserzioni complete di novembre 2024, e porterà con sé le sue figlie superpotenti Thunder e Lightning in una missione di sensibilizzazione tra la comunità dei supereroi e gli esseri umani non dotati di poteri nell’Universo DC post-Absolute Power.

Lo scrittore Brandon Thomas collaborerà con il disegnatore Fico Ossio per questa serie limitata di cinque numeri che dà il via a una nuova era di Black Lightning completa di nuovi look per l’intera famiglia Pierce (Jefferson Pierce/Black Lightning, Anissa Pierce/Thunder e Jennifer Pierce/Lightning) disegnati dallo stesso Ossio.

Black Lightning maybe just a 5 issue mini now but we can all get it extended! Similar to how’s lot of DC fans got Green Arrow and Poison Ivy extended into ongoings! Please support this book by pre-ordering! https://t.co/Wkjn1q2g49 pic.twitter.com/mu0aQHPwaP — Dcu Updates (@dcuworld) August 16, 2024

Thomas ha già scritto il personaggio come parte di una storia degli Outsiders in Batman: Urban Legends, insieme ad altri titoli tra cui Aquaman: The Becoming, Aquamen e Hardware: Season One. Per Fico Ossio, che in passato ha lavorato per la DC, ad esempio con Mister Miracle: The Source of Freedom, la serie è la prima volta che affronta Black Lightning, dando la sua impronta visiva al personaggio. Ecco come ha parlato del suo lavoro sui costumi e sulle ambientazioni della serie:

“Abbiamo riportato in auge alcuni dei design classici di Black Lightning e abbiamo dato maggiore personalità e unicità a Thunder e Lightning. Vedrete accenni al costume originale di Jefferson, ma più moderno e simile a un’armatura con spigoli vivi. Stiamo parlando di BLACK LIGHTNING!

La costruzione di questo mondo è entusiasmante! La Suicide Slum di Metropolis (ora Southside Heights) è un punto nevralgico di attività, poiché i poteri vaganti stanno infettando i residenti a tassi sempre più elevati.”

Just In: BLACK LIGHTNING is back in a new series from our pals @bwrites247 and @FicoOssio! pic.twitter.com/HPZGyInQWn — The Aquaverse 🔱 (@AquamanUniverse) August 16, 2024

Il ritorno della famiglia Pierce comporta anche l’evoluzione dei poteri di Thunder, che la metteranno in una posizione pericolosa, dato che il mondo sta ancora scontando il fenomeno anti-supereroi creato da Amanda Waller nell’attuale serie limitata Absolute Power. Per aiutarla, Jefferson si unisce alla Justice League Unlimited, appena ricostruita, come parte di una “unità di risposta alle crisi” che aiuta i metaumani emergenti a gestire i loro poteri.