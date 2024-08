Le uscite Planet Manga del 22 agosto 2024 si limitano, a causa della chiusure estive, ad una serie di riproposizione di alcuni volumi precedentemente esauriti e non disponibili.

Si tratta di grandissimi successi come Naruto, L’Attacco dei Giganti e One-Punch Man.

Di seguito, direttamente dal sito ufficiale della casa editrice, tutte le uscite Planet Manga del 22 agosto 2024.

Le uscite Planet Manga del 22 agosto 2024

Naruto il Mito 50

5,20 €

Sasuke e la sua squadra giungono nel Paese del Ferro, ma prima dovranno fare i conti con gli altri quattro kage, riunitisi in assemblea per tentare di fronteggiare Alba. Come potrà Sasuke tenere testa ai ninja più potenti del mondo? Basterà la sua sete di vendetta a infondergli la forza di compiere una missione impossibile? E in cosa consiste il piano segreto di Madara Uchiha? Intanto Killer Bee viene preso di mira da Kisame Hoshigaki… Un numero esplosivo!

Naruto il Mito 53

5,20 €

Comincia per il nostro eroe una difficile battaglia interiore in cui dovrà far fronte ai propri sentimenti più oscuri. L’apertura del sigillo che imprigiona il cercoterio libererà in Naruto anche lo spirito di una persona legata al passato del ragazzo. Chi è questa misteriosa persona?

E riuscirà mai Naruto a controllare il potere dell’Enneacoda?

L’Attacco dei Giganti 3

5,20 €

I Giganti dentro la città stanno facendo una strage. Mikasa guida le ultime sacche di resistenza in una disperata battaglia per la sopravvivenza prima che una scelta difficile le si ponga davanti… L’incredibile avventura di Hajime Isayama continua senza lasciare respiro.

One-Punch Man 5

5,20 €

EMERGENZA NELLA CITTÀ J!!! Il potentissimo Re degli Abissi sta devastando tutto ciò che incontra sulla sua strada… Saitama e Genos sono diretti sul luogo, ma prima di loro l’abominevole mostro dovrà affrontare un altro eroe di classe S: Pri pri prisoner…

One-Punch Man 12

5,20 €

Mentre continuano i grandi incontri del torneo di arti marziali a cui sta partecipando (in incognito) anche Saitama, gli esseri misteriosi si scatenano attaccando varie città e mettendo a dura prova gli eroi che accorrono per fermarli! Un nuovo capitolo dell’incredibile manga di ONE e Yusuke Murata!