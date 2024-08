Blue Lock: svelato il numero ufficiale di episodi della stagione 2

La seconda stagione di Blue Lock si prepara per segnare il ritorno della serie televisiva sul piccolo schermo a ottobre. Farà parte del programma anime dell’autunno 2024 e i fan possono finalmente scoprire il numero ufficiale di episodi del suo grande debutto. Blue Lock rappresenta uno dei ritorni più attesi dell’anno, considerando l’ampio consenso riscosso dalla prima stagione. Infatti questo grosso impatto sui fan ha portato a una rapida conferma del franchise sia con un nuovo film che con la seconda stagione anime.

La seconda stagione ha condiviso un nuovo aggiornamento confermando che sarà ufficialmente intitolata Blue Lock vs U-20 Japan. La storia di questa nuova stagione anticipa che si concentrerà sulla partita contro la squadra nazionale U-20 del Giappone, in cui è in gioco la sopravvivenza del progetto BLUE LOCK”. Insieme al titolo ufficiale della seconda stagione e l’aggiornamento della storia, arriva anche la conferma che gli episodi saranno 14.

La seconda stagione di Blue Lock debutterà in Giappone il 5 ottobre e trasmetterà in streaming in esclusiva i nuovi episodi su Crunchyroll. Intitolata Blue Lock vs. U-20 Japan, nei prossimi nuovi episodi i fan vedranno i membri del progetto Blue Lock mettere alla prova il loro coraggio contro i giocatori della squadra della nazionale giapponese under 20, per il destino del programma calcistico. Il cast di doppiaggio della prima stagione tornerà nella seconda e ci saranno chiaramente nuove aggiunte.

Queste includono Eiji Mikami nei panni di Yo Hiori, Kakeru Hatano nel ruolo di Nijiro Nanase, Satoshi Hino sarà Oliver Aiku e Akihisa Wakayama interpreterà Shuto Sendo.