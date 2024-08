The One Piece: svelato lo sviluppo dei nuovi design dei personaggi

Il character designer del remake di One Piece sarà Kyoji Asano, e durante una presentazione speciale del One Piece Day 2024, Asano ha parlato del suo processo di realizzazione dei nuovi design della ciurma di Cappello di Paglia . “Quando mi hanno assegnato il compito di creare il design, ho pensato di dover inserire il modo di disegnare di Oda-sensei. Ero determinato a “diventare” Oda-sensei e mi sono chiuso per due mesi. Dovevo farlo mio. Quindi per questi due mesi, ero determinato a disegnare solo One Piece” dice Asano. “L’ho fatto con altre opere, ma ti chiudi semplicemente in una stanza e inizi con la riproduzione di un’opera. Devi solo riprodurre l’arte e assimilarla.”

, tra i tanti progetti in corso, sta lavorando a. E il character designer del nuovo anime ha spiegato come ha ridisegnato ogni membro della ciurma di Cappello di Paglia per la nuova serie. La serie shonen ha recentemente festeggiato il 25° anniversario annunciando un nuovo progetto anime, che avrebbe adattando il manga di Eiichiro Oda fin dall’inizio. Questo nuovo anime propone un’esperienza molto diversa dall’originale, e

Ma si scopre che il team ha dovuto anche capire quale epoca dello stile di Oda voleva catturare per la nuova serie anime remake.

“Con One Piece pubblicato ininterrottamente da 25 anni, anche lo stile di disegno di Oda-sensei cambia“, ha spiegato Asano. “C’era il compito di scegliere a quale tipo di disegno dovevamo attenerci per The One Piece. Ho pensato che se fossi riuscito a prendere i tipi di disegno nella mia testa, ci sarei riuscito. Ci sono stati momenti in cui ero preoccupato se saremmo riusciti a iniziare.”

One Piece non ha attualmente una finestra di rilascio o una data di uscita, ma sarà trasmesso in streaming in tutto il mondo su Netflix. Di seguito riportiamo una breve descrizione del remake in questione: “Prodotto dal rinomato WIT Studio in collaborazione con Shueisha, Fuji Television Network e Toei Animation Co., THE ONE PIECE spera di offrire agli spettatori un’esperienza nuova ma familiare, utilizzando una tecnologia visiva all’avanguardia per reimmaginare le avventure di Rufy attraverso l’amata East Blue Saga”.