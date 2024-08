Tra le uscite J-POP Manga del 21 agosto 2024 troviamo l’edizione italiana Good Night World, il manga che ha ispirato l’adattamento animato in streaming su Netflix. La serie in cinque volumi uscirà completa in un elegante box da collezione.

Gli Arima sono una famiglia gravemente disfunzionale. Due fratelli che non si parlano. Un padre disprezzato dai figli. Una madre sempre assente. All’insaputa l’uno dell’altro, ognuno di loro si rifugia all’interno dell’innovativo videogioco in realtà virtuale “Planet” e, per ironia della sorte, nei panni dei propri rispettivi personaggi, riescono a comportarsi come una famiglia felice. Quando, però, la dimensione videoludica di Planet inizia a entrare nel mondo reale, le cose rischiano di mettersi molto male. E, come se tutto ciò non bastasse, il videogioco nasconde un virus informatico in grado di minacciare la vita dei giocatori e che ha a che fare con la misteriosa operazione Good Night World…

Kana Sakuragi ha ancora molto da imparare per svolgere al meglio il suo lavoro da neoassunta in una dinamica start-up…di magical girls! Dopo l’uscita in contemporanea dei volumi 1 e 2 di Magilumiere – Magical Girls Inc., arriva in libreria, fumetteria e in tutti gli store online il terzo volume della serie.

Sarà sugli scaffali dal 21 agosto il secondo volume della miniserie L’essenza di una musa di Aya Fumino, già disponibile come serie completa in box da collezione, e si conclude la saga sci-fi più sexy di sempre con l’uscita di World’s End Harem 18.

Continuano Devillady 9, Don’t Call It Mystery 7, La Divisa Scolastica di Akebi 11, Mononogatari 10 e The Dangers in My Heart 6.

Ecco direttamente dal sito della casa editrice le uscite J-POP Manga del 21 agosto.

Le uscite J-POP Manga del 21 agosto 2024

