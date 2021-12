La Divisa Scolastica di Akebi – la nuova key visual dell’anime

La Divisa Scolastica di Akebi (Akebi-chan no Sailor Fuku), serie anime che adatta il manga di Hiro, debutterà l’8 Gennaio 2022 sulle reti tv giapponesi.

I canali web ufficiale della serie hanno condiviso la terza key visual, che possiamo ammirare di seguito:

Miyuki Kuroki (Her Blue Sky, The Idolm@ster SideM) dirige la serie anime de La Divisa Scolastica di Akebi presso lo studio CloverWorks (The Promised Neverland).

Rino Yamazaki (Medaka Box, DARLING in the FRANXX) scrive e coordina le sceneggiature.

Megumi Kouno (DARLING in the FRANXX, Fate/Grand Order Absolute Demonic Front: Babylonia) cura il design dei personaggi.

In Italia uscirà in simulcast su Crunchyroll:

In una prestigiosa scuola femminile, una nuova studentessa cerca di stringere più amicizie possibile.

Hiro ha iniziato la pubblicazione de La Divisa Scolastica di Akebi nel 2019 sul sito web Tonari no Young Jump di Shueisha.

I capitoli della serie sono stati finora raccolti in 9 volumi, l’ultimo dei quali uscito il 19 Ottobre 2021 nelle librerie del Giappone.

In Italia esce per J-POP e al momento sono 7 i volumi disponibili:

Una quieta commedia scolastica, con un’adorabile protagonista!

Komichi Akebi ha sempre sognato di poter indossare la divisa alla marinaretta dell’istituto privato Robai… e ora la vita in uniforme da lei tanto agognata sta finalmente per cominciare! Il tempo della giovinezza scorre lento, ma… la campanella sta per suonare!