La Divisa Scolastica di Akebi – primo sguardo e mese di uscita dell’anime

La serie anime che adatta il manga La Divisa Scolastica di Akebi (Akebi-chan no Sailor Fuku) di Hiro si mostra nel primo video promozionale.

Il video annuncia che la serie debutterà a Gennaio 2022 e possiamo guardarlo di seguito:

A seguire la prima key visual:

Miyuki Kuroki (Her Blue Sky, The Idolm@ster SideM) dirige la serie anime presso lo studio CloverWorks (The Promised Neverland).

Rino Yamazaki (Medaka Box, DARLING in the FRANXX) scrive e coordina le sceneggiature.

Megumi Kouno (DARLING in the FRANXX, Fate/Grand Order Absolute Demonic Front: Babylonia) cura il design dei personaggi.

Hiro ha inzito la pubblicazione de La Divisa Scolastica di Akebi nel 2019 sul sito web Tonari no Young Jump di Shueisha.

Il volume 8 è uscito il 19 Aprile, il volume 9 arriverà il 19 Ottobre nelle librerie del Giappone.

In Italia esce per J-POP e al momento sono 7 i numeri disponibili:

Una quieta commedia scolastica, con un’adorabile protagonista!

Komichi Akebi ha sempre sognato di poter indossare la divisa alla marinaretta dell’istituto privato Robai… e ora la vita in uniforme da lei tanto agognata sta finalmente per cominciare! Il tempo della giovinezza scorre lento, ma… la campanella sta per suonare!

Acquista il volume 7 del manga