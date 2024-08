Batgirl, una nuova serie dedicata a Cassandra Cain

A novembre Cassandra Cain sarà al centro della scena nella sua prima serie da solista come Batgirl dopo quasi due decenni, grazie allo scrittore Tate Brombal (Green Lantern Dark, House of Slaughter) e al disegnatore Takeshi Miyazawa (Ms. Marvel, Mech Cadet Yu).

Quando un letale gruppo di assassini si presenta per uccidere Cassandra Cain, Lady Shiva deve venire in soccorso e le due donne sono costrette a mettere da parte il loro complicato passato e a lavorare insieme come madre e figlia per assicurarsi di uscirne vive. Sfortunatamente, le cose non sono mai così facili come sembrano e Batgirl deve imbarcarsi in un’avventura sbalorditiva, piena di arti marziali, alla ricerca della verità e della giustizia… e della vendetta! Questa è una Batgirl diversa da tutte le altre, quindi non perdete l’occasione di immergervi nella psiche di una delle combattenti più letali di Gotham City, esplorando al contempo il suo profondo e complesso rapporto con la madre.

My new official variant cover for the upcoming All-In Batgirl series. #batgirl pic.twitter.com/cPMrEUx5Y9 — Stanley Artgerm™ Lau (@Artgerm) August 15, 2024

Batgirl, lanciata nell’ambito dell’iniziativa DC All In, sarà la seconda serie mensile a vedere protagonista Cassandra Cain, che è anche un membro fisso delle Birds of Prey, il team di scena nella serie scritta da Kelly Thompson e capitanato da Black Canary, personaggio che, coincidenza, affronterà proprio la madre di Cass, Lady Shiva, nella sua prossima miniserie, Best of the Best.

My phone is overheating and I can’t keep up but— Thank you all SO MUCH for such an overwhelming response to Batgirl! She’s deserved a good spotlight for awhile, so I really don’t take this lightly at all. And yeah, we’re definitely back. 🦇 pic.twitter.com/8XD91j51D3 — Tate Brombal (@TateBrombal) August 15, 2024

Tate Brombal sottolinea come questa serie esca in occasione dei 25 anni dalla creazione di Cassandra Cain:

“Cassandra Cain è da tempo il mio personaggio preferito della Bat-Family, quindi sono davvero onorato di occuparmi della sua storia, nell’anno del suo 25° anniversario. Preparatevi a drammi familiari, a segreti sepolti da tempo che vengono alla luce e a TANTE arti marziali che spaccano il culo come solo Cass sa fare. Batgirl è tornata in un titolo tutto suo e il mondo non saprà cosa l’ha colpito”.

Anche Takeshi Miyazawa è felice di parlare del suo lavoro, il primo per la DC Comics:

“Sono entusiasta di esplorare la storia di Cassandra Cain con Tate. È una parte intrigante della Bat-Family e non vedo l’ora di vedere tutti i colpi di scena. Sono anche onorato di disegnare una serie così meravigliosa come mio primo progetto DC!”