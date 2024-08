My Hero Academia: Horikoshi dice la sua sulla popolarità del manga

Il manga di My Hero Academia è giunto al termine, ma l’amato mangaka non vuole davvero pensare a quanto sia diventato famoso il franchise in tutto il mondo. My Hero Academia ha recentemente concluso la sua serializzazione sulla rivista Weekly Shonen Jump di Shueisha dopo dieci lunghi anni. Ma ci sono ancora altri progetti in corso che terranno i fan occupati. L’anime televisivo è tornato infatti con la settima stagione e un nuovo lungometraggio ha debuttato nei cinema di tutto il Giappone prima di iniziare la sua distribuzione internazionale più avanti in autunno. Recentemente, Horikoshi ha parlato della sua visione della fama e di come preferisce rimanere umile nonostante tutto.

My Hero Academia: You’re Next è attualmente nei cinema di tutto il Giappone e per celebrare il nuovo film e la recente fine del manga, Kohei Horikoshi si è aperto in un’intervista parlando di quanto sia diventata popolare la serie in tutto il mondo. Ma dal suo punto di vista, Horikoshi fa del suo meglio per evitare di vedere di che tipo di popolarità gode la serie.

“Ho sentito parlare della popolarità del manga all’estero, ma non mi sembra del tutto reale“, ha iniziato Horikoshi. “Quando ho iniziato a disegnare questo manga, non avevo necessariamente in mente i lettori all’estero e il mio atteggiamento era piuttosto basato sul divertimento. Quindi, una volta che il manga è stato serializzato, già mi sorprendeva che così tante persone in Giappone lo sostenessero“. Ma man mano che la serie è diventata più grande, Horikoshi ha scelto di evitare di analizzarne il motivo.

“Per me, è semplicemente straordinario come persone di culture diverse apprezzino il mio lavoro ora. Quindi non posso dire le ragioni dietro la popolarità della serie. Inoltre, in un certo senso, cerco di non prestarci attenzione. Sento che se divento consapevole del fatto che il mio manga è ampiamente letto all’estero, potrebbe cambiare completamente il mio modo di scrivere. Sono grato, ma non oso analizzarlo“.

L’ultimo film del franchise shonen, You’re Next, è prodotto dallo studio di animazione Bones e distribuito da Toho, il film è diretto da Tensai Okamura e la sceneggiatura è scritta da Yōsuke Kuroda.

Fonte – Comicbook