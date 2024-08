One Piece: la serie anime si aggiudica un Guinnes World Record

One Piece è la colonna di Shueisha che ha fatto il suo debutto sulla rivista Weekly Shonen Jump nel 1997. Sono passati tanti anni da quando Rufy ha dato il via alla sua incredibile avventura per diventare il Re dei Pirati, infatti il franchise si sta avvicinando al suo 30° anniversario. E la ha tanto da celebrare.

Dal suo debutto su Netflix con il primo adattamento live-action, tutto sta procedendo a gonfie vele. E ora, un nuovo aggiornamento ha confermato che One Piece ha appena conquistato un altro Guinness World Record. Di questo passo il franchise è sulla buona strada per collezionare il maggior numero di record mondiali rispetto a qualsiasi altra serie. Eiichiro Oda lavora sodo sul suo manga e non si è mai fermato dal primo giorno, quindi questi traguardi e riconoscimenti sono ovvi.

Di recente, durante il One Piece Day è stata condivisa la grande notizia mentre il Guinness World Records ha confermato il nuovo premio. Il premio va specificatamente all’anime e il record ha a che fare con l’enorme collezione di DVD. Il messaggio del team del Guinness World Records per l’assegnazione del premio è il seguente:

“Il maggior numero di DVD pubblicati da un programma televisivo anime seriale è di 300 per One Piece e sono stati pubblicati da Avex Pictures Inc. (Giappone) tra il 21 febbraio 2001 e il 3 luglio 2024“.

Il più grande record detenuto da One Piece è quello del maggior numero di copie di qualsiasi serie a fumetti pubblicata da un singolo autore. Oda si è aggiudicato il grande premio nel 2015 prima che venisse ratificato di nuovo nel 2022. Il secondo premio è stato assegnato dopo che il manga ha superato i 500 milioni di copie stampate a livello globale.

Oltre alla serie in sé, anche i fan di One Piece stanno battendo i record. A gennaio 2023, il Guinness World Records ha premiato Lam Siu Fung per la sua impressionante collezione di prodotti One Piece. A fine anno, il mega-fan aveva 20.125 pezzi di cimeli nella sua enorme collezione, il che lo rendeva il proprietario della collezione più grande al mondo.

Fonte – Comicbook