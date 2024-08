The One Piece: Wit Studio pubblica i design ufficiali dei personaggi

The One Piece è il nuovo progetti anime che vedrà lo studio di animazione giapponese Wit Studio collaborare con Netflix. Famoso per le prime tre stagioni anime de L’Attacco dei Giganti e Spy x Family, i fan potranno aspettarsi un progetto di altissimo livello. L’anime remake vuole celebrare i 25 anni dell’adattamento anime di One Piece e l’obiettivo è di permettere alle generazioni più giovani di avvicinarsi alla serie cominciando dall’inizio.

Dal suo annuncio, che risale al Jump Festa dell’anno scorso, i fan hanno scoperto solo di questo progetto e del suo obiettivo principale, ma poco altro. E in occasione del One Piece Day, finalmente sono arrivate le prime informazioni che tutti aspettavano. Il tutto arriva attraverso concept art ufficiali che mostrano i design ufficiali di Rufy, Nami, Sanji, Zoro e Usopp. Visibili di seguito, apparentemente non ci sono grosse differenze rispetto allo stile di Toei, tuttavia la colorazione e il tratto sono molto più puliti e rinnovati.

THE ONE PIECE REMAKE Anime Character Design Sheets. pic.twitter.com/cWZufAlWyM — Anime News And Facts (@AniNewsAndFacts) August 11, 2024

Si può vedere persino la prima apparizione di Buggy il Clown nel manga, adattata molto fedelmente da Wit Studio, come si può riscontrare in questo contenuto:

BUGGY CONCEPT ART FROM THE ONE PIECE REMAKE pic.twitter.com/p069v9YVzZ — Artur – Library of Ohara (@newworldartur) August 11, 2024

Oltre al design dei personaggi, è possibile vedere il grandissimo lavoro che sta svolgendo Wit Studio in maniera molto minuziosa. Stiamo parlando in questo caso delle ambientazioni, nello specifico del villaggio di Rufy. Lo stesso si può vedere per gli interni della Going Merry.

Foosha Village concept art in The One Piece Remake pic.twitter.com/J3736zSfDv — Artur – Library of Ohara (@newworldartur) August 11, 2024

Concept art of the Going Merry's interior for The One Piece Remake pic.twitter.com/Wu3q8nHSEJ — Artur – Library of Ohara (@newworldartur) August 11, 2024

Concept art of the Going Merry's bathroom for The One Piece Remake pic.twitter.com/rzCm4su2Gy — Artur – Library of Ohara (@newworldartur) August 11, 2024

In questi altri concept che riportiamo, è possibile vedere altri momenti iconici della serie, che mostrano Usopp interagire con Kaya dalla finestra della sua camera, Sanji seduto accanto al pirata della ciurma di Don Krieg, Gin. Infine sono rappresentati Buggy e Shanks mentre litigano e Zoro affrontare Buggy.

EVEN MORE THE ONE PIECE REMAKE CONCEPT ART! pic.twitter.com/3AKjsnfTMz — Artur – Library of Ohara (@newworldartur) August 11, 2024

Questo nuovo progetto avrà sicuramente tantissimo successo, proprio per via della grandezza del fandom della serie shonen. E sulla base di questo molti si avvicineranno a One Piece cominciando da questo remake, che lascerà tutti a bocca aperta. Non ci sono molte informazioni sulla data di uscita, ma i prossimi aggiornamenti mostreranno sicuramente delle clip animate per poter valutare il tutto in movimento.