My Hero Academia: Horikoshi spiega l’influenza di Spider-Man 2

My Hero Academia è senza dubbi un pilastro di Weekly Shonen Jump e di shueisha, a maggior ragione in seguito a ciò che ha scatenato la conclusione del manga dopo dieci anni di serializzazione. Tantissimi colleghi di Horikoshi hanno lanciato messaggi di ringraziamento e tributo al mangaka dopo che My Hero Academia ha lasciato il segno nel mondo.

Il finale ha dato a Horikoshi un po’ di tempo per riflettere sulla serie, e in un’intervista esclusiva ha svelato come il film di Spider-Man 2 abbia influenzato la sua serie di successo.

La confessione è arrivata dopo aver chiesto a Horikoshi in che modo gli eroi del mondo reale lo abbiano influenzato mentre lavorava a My Hero Academia. Così si scopre che Horikoshi si è lasciato ispirare dalla Marvel per una risposta, e ha detto che una scena di Spider-Man 2 lo ha aiutato a gestire la creazione dei suoi supereroi.

“Questo potrebbe essere leggermente diverso dallo scopo della tua domanda, ma c’è una scena in Spider-Man 2 con Tobey Maguire, in cui Spider-Man ferma un treno in fuga. Lì, i passeggeri comuni vedono il vero volto di Spider-Man. Ma poi un bambino gli porge la maschera che ha trovato e dice: “Non lo dirò a nessuno“, ha condiviso Horikoshi.

“Penso che quella scena rappresenti la risposta alla domanda: ‘Cos’è un eroe?’ Un eroe è una persona che aiuta le persone comuni e le persone comuni che a loro volta aiutano loro. Penso che questa sia la risposta alla domanda, e non c’è niente di più.”

Ovviamente, i fan della Marvel saranno in grado di ricordare istantaneamente la scena di cui parla Horikoshi. Spider-Man 2 è stato annunciato come uno dei migliori film della Marvel prima di Iron Man, e regge ancora oggi.

Mentre si avvicina il momento culminante del film, Spider-Man sacrifica il suo anonimato per salvare un treno pieno di passanti. Ferito e spaventato, Spider-Man è alla mercé di coloro che ha salvato, e loro agiscono di conseguenza per salvarlo. Tutti i passeggeri cercano di coprire il volto per proteggere Peter Parker dal pubblico. In questa scena, vediamo il pubblico proteggere il proprio supereroe, e questo messaggio è stato visto più volte in My Hero Academia.

Fonte – Comicbook