Venom Horse, l’assurdo serial ispirato al trailer di The Last Dance

Siamo abituati a vedere adattamenti a fumetti di qualsiasi cosa, ma forse è la prima volta che vediamo un serial ispirato al trailer di un film che uscirà solo tra qualche mese: Venom Horse.

Il trailer di Venom: The Last Dance uscito ai primi di giugno si chiudeva infatti con Eddie Brock (Tom Hardy) che, sperduto nel deserto, si legava ad un cavallo tramite il simbionte, dando vita ad uno spettacolare “Cavallo Venom”.

Cavalcando (è proprio il caso di dirlo) la popolarità di quella brevissima sequenza, la Marvel Comics ha deciso di aggiungere ad ogni numero della miniserie crossover Venom War una puntata di una pagina di un serial dedicato proprio a Venom Horse, scritto da Al Ewing e disegnato da Carlos Nieto. Ogni numero della miniserie avrà poi anche una variant cover dedicata firmata da Clayton Crain.

Saddle up for #MarvelComics‘ first two ‘Venom Horse’ variant covers! Each issue of ‘Venom War’ will have a ‘Venom Horse’ variant cover by Clayton Crain and a one-page bonus story from Al Ewing and @CarlosNietoArt, starting this August. Read more: https://t.co/Zk6TOP4UYy pic.twitter.com/CLp4dyMnH5

— Marvel Comics (@MarvelComicsHQ) July 31, 2024