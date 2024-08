The One Piece: lo staff de L’Attacco dei Giganti lavorerà al remake

One Piece è un’istituzione a tutti gli effetti nel settore degli anime e dei manga. Si tratta di un punto di rifermento per molti e soprattutto la serie di maggior successo di sempre. Al momento la serie anime di Toei Animation è entrata nella saga finale, ma One Piece ha ancora anni di vita davanti a sé.

Infatti il team di Wit Studio si sta preparando per uno dei progetti più ambiziosi del franchise. È in lavorazione un remake anime di One Piece e, a quanto pare, tantissimi professionisti Wit Studio che hanno lavorato alle prime tre stagioni de L’Attacco dei Giganti, lavoreranno a questo nuovo progetto.

Grazie al One Piece Day, tutti gli appassionati hanno potuto scoprire che Wit Studio ha selezionato un certo numero di membri dello staff di rilievo per The One Piece. Di seguito riportiamo un elenco dello staff e del ruolo che ricoprirà ciascun membro:

Regista: Masashi Koizuka

Assistente alla regia: Hideaki Abe

Composizione della serie: Taku Kishimoto

Design dei personaggi/Direttore capo dell’animazione: Kyoji Asano, Takatoshi Honda

Direttore artistico: Tomonori Kuroda

Animatore d’azione: Ken Imaizumi, Shuhei Fukuda

Design delle creature/Concept Art: Yasuhiro Kajino

Progettazione degli oggetti di scena: Eri Taguchi

Produttore dell’animazione: Ryoma Kawamura

Lo staff principale per The One Piece è molti di questi hanno lavorato a L’Attacco dei Giganti. Per tre stagioni, l’anime è stato gestito da Wit Studio e lao studio di animazione ha messo i suoi migliori uomini sul progetto. Ad esempio, Koizuka ha diretto le prime tre stagioni e ora piloterà il remake dell’anime shonen.

Per quanto riguarda gli altri membri dello staff, molti di questi hanno supervisionato il lavoro su L’Attacco dei Giganti. Abe ha curato l’animazione per le aperture dello show mentre Nakatake ha agito come produttore della serie anime. Da Kawamura ad Asano, lo staff del nuovo progetto anime ha contribuito a rendere l’adattamento del manga di Isayama il successo che conosciamo oggi. Mappa ha il grande merito di aver completato la serie tv, ma Wit Studio ha reso la serie un successo.

E adesso che sono tutti pronti per tuffarsi nel progetto sui Cappelli di Paglia, chiaramente, l’obiettivo è dare il meglio di sé con The One Piece.

