One Piece: svelate le prime immagini ufficiali dell’anime remake

L’anime remake di One Piece ha condiviso un nuovo aggiornamento durante il One Piece Day 2024. Si tratta del primo sguardo sul progetto di Netflix con alcune immagini ufficiali e informazioni sullo staff. È stato annunciato per la prima volta alla fine dell’anno scorso come parte della celebrazione del 25° anniversario dell’anime One Piece. Questo progetto è un remake dell’intera serie sui Cappelli di Paglia che vedrà la collaborazione tra Netflix e WIT Studio. Questa nuova versione del franchise partirà dalla la saga dell’East Blue ancora una volta, ma dal suo annuncio non abbiamo ricevuto alcun aggiornamento in termini di sviluppo e progressione.

Tutto questo fino ad oggi, in quanto The One Piece ha condiviso un importante aggiornamento durante l’evento One Piece Day 2024. Questo non solo includeva il primo sguardo ad alcuni dei concept art per il remake, ma anche la conferma dell’intero staff che per ora si sta occupando del progetto. Questi concept mostrano diverse parti della saga di East Blue, ma sfortunatamente non c’è una data o una finestra di uscita. Di seguito però riportiamo le prime novità sul remake dell’anime:

THE ONE PIECE REMAKE LOOKS SO GOOD pic.twitter.com/XzCrZYyUq6 — One Piece (@onepiecedaiIys) August 11, 2024

Come annunciato durante la presentazione del One Piece Day 2024, il remake in questione sarà diretto da Masashi Koizuka per WIT Studio. Hideaki Abe sarà assistente alla regia, Taku Kishimoto si occuperà della composizione della serie, Kyoji Asano e Takatoshi Honda si occuperanno del character design e saranno i direttori capo dell’animazione. Yasuhiro Kajino invece si occuperà del design delle creature, Eri Taguchi sarà il progettista degli oggetti di scena, Ken Imaizumi e Shuhei Fukuda ricopriranno il ruolo di direttori delle azioni e Tomomori Kuroda sarà il direttore artistico.

The One Piece sarà trasmesso in streaming in tutto il mondo su Netflix quando debutterà. Ma non c’è ancora una data o una finestra di rilascio. Netflix anticipa la sua nuova interpretazione del franchise classico in questo modo:

“Prodotto dal rinomato WIT Studio (SPY x FAMILY, stagioni 1-3 de L’Attacco dei Giganti) in collaborazione con Shueisha, Fuji Television Network e Toei Animation Co., THE ONE PIECE spera di offrire agli spettatori un’esperienza nuova ma familiare, utilizzando tecnologie visive all’avanguardia per reinventare le avventure di Rufy attraverso l’amata Saga dell’East Blue“.

