Jujutsu Kaisen: Akutami svela un’altra curiosità su Satoru Gojo

Il mangaka di Jujutsu Kaisen, Gege Akutami, ultimamente ha rivelato tante informazioni e dettagli sul manga e in particolare su Satoru Gojo. L’insegnante dai capelli bianchi e stregone più potente del mondo di Jujutsu Kaisen, è stato più volte votato come il personaggio più popolare della serie shonen per una buona ragione. Oltre al suo comportamento freddo, Satoru entra facilmente nella top 5 dei personaggi più potenti della serie. E adesso Akutami ha colto l’occasione per analizzare il programma di Gojo e se lo stregone ha o meno del tempo libero quando non insegna e/o combatte maledizioni.

Nel “Libretto ufficiale” pubblicato di recente su Satoru Gojo di Jujutsu Kaisen, Akutami ha spiegato il programma di Gojo. In questo modo ha rivelato come il suo tempo per riposare sia poco per non dire assente. “A causa dell’intenso carico di lavoro, il suo tempo per dormire è molto breve. Raramente ha un giorno libero e viaggia spesso per lavoro. Allena ciascuno dei suoi studenti individualmente, dà loro consigli e li incoraggia. Dedica anche la maggior parte della sua giornata a gestire missioni importanti che solo lui può gestire“. Gojo ha avuto il tempo di rilassarsi nella seconda stagione dopo essere stato intrappolato nel Prison Realm da Suguru Geto.

Di recente, Akutami ha anche analizzato le origini di Gojo, affermando come è diventato la potenza che è oggi e come è riuscito a trovare del tempo per sé stesso durante il suo intenso regime di allenamento da bambino. “Il suo allenamento da stregone jujutsu e la sua istruzione come membro di uno dei tre grandi clan sono stati rigidamente implementati. Spesso saltava e scappava, quindi si divertiva parecchio” ha rivelato il mangaka.

Mentre le cose sono state terribili per Gojo nell’adattamento anime, il manga ha fatto un ulteriore passo avanti. Senza voler rivelare troppo, la lotta finale della serie shonen è in corso e ha avuto importanti implicazioni per lo stesso Satoru Gojo. Negli ultimi capitoli, Yuji Itadori ha sbloccato il suo dominio che i fan devono ancora vedere, e che potrebbe potenzialmente portare al gran finale.

Fonte – Comicbook