One Piece 1115: il prossimo episodio anticipa il colpo di scena di Kuzan

L’anime One Piece si è spostato su un altro scenario. Infatti adesso l’attenzione è tutta rivolta sull’eroico ritorno di Monkey D. Garp, che ha dato il via allo scontro tra i membri della SWORD e i pirati di Barbanera. E il bello deve ancora venire, visto che l’anteprima dell’episodio 1115 dell’anime sta preparando un grande colpo di scena dell’ex ammiraglio della Marina, Kuzan. One Piece ha spostato un po’ la sua attenzione nell’arco di Egghead, portando i fan su Koby che stava cercando di sfuggire da Hachinosu. La situazione è passata al livello successivo quando Garp si è diretto sull’isola per salvare il suo allievo preferito, sancendo un nuovo violento combattimento per salvare Koby. Ma poi è stato tutto interrotto dall’ex allievo di Garp, Kuzan.

Kuzan ha misteriosamente lasciato la Marina in seguito agli eventi di Marineford. E si scopre che lo ha fatto dopo aver perso contro Akainu per la posizione di Grand Ammiraglio ed essersi rifiutato di prendere ordini da lui. Ma non c’era ancora una spiegazione su come e perché Kuzan ora è un membro dei pirati di Barbanera. Ora sembra che si vedrà questa parte cruciale della storia, poiché l’anteprima dell’episodio 1115 di One Piece anticipa come Kuzan abbia deciso di passare al lato oscuro.

LEGGI ANCHE:



Coconino Press lancia i nuovi Tascabili

L’episodio 1115 di One Piece si intitola “La Marina sorpresa! L’ex ammiraglio del quartier generale della Marina, Kuzan” e di seguito riportiamo una breve sinossi dell’episodio:

“Kuzan ostacola Garp che vuole salvare Koby. Qual è la sua vera intenzione per unirsi alla ciurma di Barbanera dopo aver lasciato la Marina? L’ex migliore allievo di Garp, che è diventato un pirata, ora scatena un colpo di ribellione contro il suo mentore!“.

Il prossimo episodio di One Piece sarà quindi trasmesso in Giappone domenica 11 agosto e sarà visibile in streaming sia su Crunchyroll che su Netflix sottotitolato in italiano. In questa fase dell’arco di Egghead, ci saranno tanti sviluppi su Garp e sulla sua relazione con Kuzan. In questo modo i fan potranno conoscere meglio il passato dell’ex ammiraglio della Marina.

Fonte – Comicbook