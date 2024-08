Jujutsu Kaisen: perché Gojo indossa gli occhiali? Lo spiega Akutami

Jujutsu Kaisen è una delle serie shonen di punta che rappresenta Weekly Shonen Jump in tutto il mondo. Non si può negare che ormai si tratta di un pilastro di Shueisha indipendentemente dal numero di fan. Questo è attestato dai numeri di vendita del manga e dall’elevatissimo numero di appassionati della serie in generale ma soprattutto della serie anime. E ultimamente Gege Akutami sta condividendo nuove informazioni su Satoru Gojo, inclusa l’origine dei suoi famosi occhiali da sole.

Tutto questo arriva da Akutami, che ha preso parte a un ricco Q&A per Shueisha. In questa occasione i fan hanno chiesto di Gojo, in particolare un fan ha chiesto degli occhiali da sole che lo stregone indossava al liceo. Il giovane appassionato, come molti altri, voleva sapere perché Gojo avesse scelto gli occhiali da sole. Si scopre che questa scelta da parte dello stregone risale alle medie che poi non ha mai mollato.

“Indossava gli occhiali da sole per evitare di vedere troppo con i suoi Sei Occhi, quindi è naturale che li abbia prima delle superiori. Odio immaginare Gojo alle medie con gli occhiali da sole, quindi non andiamo oltre” ha condiviso Akutami.

Naturalmente, la maggior parte dei fan di Jujutsu Kaisen ha dato per scontato che gli occhiali da sole di Gojo avessero a che fare con la sua tecnica segreta. Non solo Gojo ha accesso alla tecnica Limitless, tramandatagli dalla nascita, ma è nato con il rarissimo Six Eyes. Il potere oculare dà a Gojo la spinta definitiva nel tracciare l’energia maledetta per poi manipolarla, consentendogli di usare Limitless al massimo.

Inoltre, dà a Gojo una vista incredibilmente buona. Proprio come un falco, si dice che i Six Eyes mostrino cose a chilometri di distanza al suo utilizzatore e possono fungere da telecamera a infrarossi. In pratica, Gojo vede tutto con i suoi Six Eyes e questo può causare contraccolpi come un banale mal di testa. I suoi occhiali da sole cancellano parte di quell’input, quindi è chiaro perché Gojo è un grande fan degli occhiali da sole anche di notte.

