Kagurabachi: il manga introduce un nuovo arco narrativo

Kagurabachi è probabilmente la novità in casa Shueisha che ha conquistato tantissimi appassionati in tutto il mondo, nonostante sia in corso da meno di un anno. Dopotutto pare che la serie shonen di azione in questione, sarà uno dei pilastri principali su cui Shueisha vuole puntare. Con due archi narrativi al suo attivo, Kagurabachi si trova solo nelle fasi iniziali del suo percorso e il manga ha recentemente dato il via ad un terzo arco narrativo.

La notizia arriva con la pubblicazione del capitolo 44 di Kagurabachi. In questo modo tutti i fan hanno visto Chihiro finire il suo tempo con l’asta di Rakuziachi. Ora, il protagonista della serie shonen ha un altro problema da risolvere, perché il Kamunabi gli sta col fiato sul collo e nel prossimo arco narrativo Chihiro gestirà la minaccia.

Dopotutto, l’ultimo capitolo di Kagurabachi termina con una nota dell’editor che conferma il nuovo arco narrativo. “La decisione presa: un nuovo arco narrativo inizia nel prossimo numero“, si legge sulla rivista di Weekly Shonen Jump. Quindi, sembra che il Kamunabi stia per dare del filo da torcere a Chihiro.

Per coloro che sono ancora allo scuro sul Kamunabi, si tratta di una vasta organizzazione di stregoni in tutto il Giappone, con lo scopo di mantenere la pace ed eliminare le minacce della nazione. Chihiro è in viaggio per recuperare le Lame Incantate che gli Hishaku hanno derubato uccidendo suo padre. Per quanto riguarda i Kamunabi, la setta approvata dal governo sta cercando di mantenere la pace in Giappone raccogliendo tutte le Lame Incantate.

Pertanto, Chihiro e gli Hishaku sono sulla sua lista di obiettivi. Il protagonista ha già affrontato i Kamunabi un paio di volte, ma ora vuole stringere un accordo con Hiyuki Kagari, se gliene viene data la possibilità. Dal suo punto di vista, i due gruppi stanno lavorando per lo stesso obiettivo, ma l’eventuale collaborazione non durerà in eterno.

Chihiro, il protagonista del manga in questione, è un giovane che passa le sue giornate a lavorare i metalli sotto la guida di suo padre, il famoso fabbricante di spade Kunishige Rokuhira. Tutto ciò che vuole è diventare un giorno un fabbro altrettanto abile. Tuttavia, le loro spensierate giornate tra padre e figlio hanno presto termine quando una tragedia colpisce improvvisamente i due. Da quel giorno macchiato di sangue, Chihiro e la sua spada percorrono una sola strada, quella della vendetta.

Fonte – Comicbook