Kaiju No. 8: svelata la finestra di uscita della seconda stagione dell’anime

Kaiju No. 8 ha debuttato quest’anno con la prima stagione dell’adattamento anime e ora tutti gli occhi dei fan puntano la seconda stagione. Infatti il team di Production I.G. ha confermato che il ritorno di Kaiju No.8 sul piccolo schermo è previsto con una première nel 2025. L’annuncio è accompagnato da un nuovo teaser trailer per la seconda stagione, pubblicato dal team di Kaiju No. 8.

Ovviamente, il nuovo teaser non rivela molto della seconda stagione. Sappiamo che la prima si è conclusa con un intenso cliffhanger. Per settimane, i fan hanno assistito Kafka scendere a compromessi con i suoi poteri da kaiju e trovare una vocazione con la Japan Defense Force. Tuttavia, la vita di Kafka viene stravolta dopo che si scoprono i suoi poteri.

LEGGI ANCHE:



Dragon Ball incontra Hunter x Hunter nel tributo di Togashi

Ora, il protagonista della serie shonen è pronto a lavorare con un nuovo team presso la Japan Defense Force, che lo spingerà in nuovi scenari. La seconda stagione di Kaiju No. 8 sta per mettere alla prova Kafka come non si è mai visto nella prima. Tutti gli appassionati della serie potranno aspettarsi di vedere i prossimi eventi sul piccolo schermo l’anno prossimo. Prima del ritorno di Kaiju No. 8 è possibile riguardare tutti gli episodi della prima stagione in streaming Crunchyroll.

Per quanto riguarda invece il manga, è scritto e disegnato da Naoya Matsumoto e serializzato sulla rivista digitale Shōnen Jump+ di Shūeisha a partire dal 3 luglio 2020. Gli eventi ruotano attorno al trentaduenne Kafka Hibino che fa parte di una squadra speciale addetta allo smantellamento dei resti dei Kaiju, uccisi dalle forze di difesa.

Kafka è amico d’infanzia di Mina Ashiro. I due, tempo addietro, si promisero di entrare nel corpo delle forze di difesa e proteggere il Giappone dai Kaiju. Hibino non riuscì a superare l’esame di ammissione, abbandonando i suoi sogni. Mina, mantenendo la promessa, divenne invece il capitano della III divisione del corpo delle forze di difesa. Un giorno, Kafka affronta uno strano Kaiju con il quale si fonde, acquisendo la capacità di trasformarsi nel Kaiju numero 8, ottenendo particolari abilità.

Fonte – Comicbook