Tra le uscite DC targate Panini del 8 agosto 2024 troviamo il centesimo numero della serie italiana di Batman, che festeggia con l’inizio della saga Joker: Anno Uno.

Inoltre arriva la spassosa miniserie Fire & Ice: Benvenuti a Smallville, con le due eroine della Justice League “punite” con un soggiorno obbligato nella cittadina natale di Superman e si celebra il 30° anniversario della Morte di Superman con uno speciale volume tributo.

Di seguito, direttamente dal sito ufficiale della casa editrice, tutte le uscite DC Panini del 8 agosto 2024.

Le uscite DC Panini del 8 agosto 2024

Batman 100

6,00 €

Contiene: Batman (2016) #142/143

Batman 100

Variant Blank Cover

6,00 €

Contiene: Batman (2016) #142/143

Batman 100

Variant Cover

8,00 €

Contiene: Batman (2016) #142/143

La tragica storia delle origini segrete di Joker nel centesimo numero di Batman!

Sappiamo tutti quello che è successo quando è caduto nella vasca di sostanze chimiche…

…ma come si collega tutto ciò al futuro di Batman?

Inizia qui Joker: Anno Uno, la saga che ridefinisce il Principe Pagliaccio del Crimine per il XXI Secolo!

Fire & Ice: Benvenuti a Smallville

DC Collection

20,00 €

Contiene: Power Girl Special (2023) #1 (II), Fire & Ice: Welcome to Smallville (2023) #1/6

Le cose non potrebbero andare peggio per Fire e Ice!

Dopo una disastrosa missione di salvataggio, Superman sceglie di far prendere una pausa alle due eroine… spedendole a Smallville!

Il richiamo della “tranquilla” vita di provincia riuscirà ad ammaliarle o sarà l’azione a seguirle fin nel cuore del Kansas?

Joanne Starer (The Gimmick) e Natacha Bustos (Moon Girl e Devil Dinosaur) firmano una serie dai colori sgargianti, piena di azione e divertimento!

Il Ritorno di Superman: Speciale 30° Anniversario

DC Deluxe

18,00 €

Contiene: The Return of Superman 30th Anniversary Special (2023) #1

Tanti anni fa, Superman è stato ucciso dalla creatura aliena nota come Doomsday, e l’evento ha sconvolto il mondo intero.

Fortunatamente, la sua morte non è stata definitiva e l’Azzurrone ha ripreso a solcare i cieli per difendere l’umanità.

Celebriamo il trentennale del suo ritorno con un volume speciale realizzato da team creativi d’eccezione!

Dan Jurgens, Travis Moore, Louise Simonson e altri grandi nomi del fumetto firmano cinque imperdibili racconti che faranno la gioia degli appassionati dell’Uomo del Domani!

Batman/Superman: I Migliori del Mondo 2

DC Rebirth Collection

21,00 €

Contiene: Batman/Superman: World’s Finest (2022) #7/12

La storia dimenticata di Boy Thunder, la spalla di Superman!

Ovviamente, se c’è un nuovo, giovane apprendista supereroe in circolazione, finisce subito nel mirino di Joker!

La storia dietro alla reciproca incompatibilità tra Robin e Supergirl: fatti per non capirsi!

Con la partecipazione straordinaria dei Titans originali!

Batman di Ed Brubaker 1

Senza Paura

DC Evergreen

34,00 €

Contiene: Batman (1940) #582/586, #591/597, Batman: Our Worlds at War (2001) #1

L’inizio dell’acclamato ciclo di Batman firmato da Ed Brubaker, uno degli sceneggiatori più importanti del nuovo millennio!

Il Cavaliere Oscuro deve ricorrere a ogni risorsa per sfuggire a un killer che pare inarrestabile.

L’ha spiato dall’ombra, studiando il suo stile di combattimento e programmando un contrattacco…

È Zeiss, un assassino che si è preparato ad affrontare ogni trucco dell’Uomo Pipistrello!

JLA Di Mark Waid 1

Torre di Babele

DC Evergreen

33,00 €

Contiene: JLA (1997) #18/21, #32/33, #43/49, JLA Secret Files #3 (II)

Adam Strange ha fatto prigioniera la JLA! Gli eroi terrestri schiavizzati sono costretti a ricostruire le città distrutte di Rann!

Nel corso dell’epica saga di Torre di Babele, assistiamo allo spietato attacco di Ra’s al Ghul.

Ma il vero nemico non è il capo della Lega degli Assassini, bensì qualcuno di ancora più inaspettato e terribile!

Infine, con l’arrivo della Regina delle favole, la vita dei nostri eroi viene trasformata in un incubo che sembra una versione oscura delle favole dei Fratelli Grimm.

Supergirl di Peter David 6

DC Evergreen

23,00 €

Contiene: Supergirl (1996) #56/67

Sesto volume per la storica run di Peter David sulle pagine di Supergirl!

Prosegue l’avventura on the road della Ragazza d’Acciaio depotenziata a fianco del demone noto come Buzz!

Tra progenie demoniache e invasioni aliene, Linda Danvers dovrà imparare a fidarsi di chi l’aveva uccisa se vorrà ritrovare i suoi poteri!

Con la partecipazione speciale di Demon, Dottor Fate e… Due Facce?!

Deathblow

Dc Black Label Deluxe

34,00 €

Contiene: Deathblow (1993) #0/12

Una delle più grandi creazioni di Jim Lee con i disegni di Tim Sale!

Michael Cray era uno dei mercenari più letali del mondo, ma quando si è ammalato di cancro il suo mondo è cambiato…

In preda al rimorso, ha cercato la redenzione proprio nel momento in cui gli agenti dell’inferno vogliono la sua anima!

E ora, mentre combatte un’antica cospirazione che intende scatenare l’Armageddon sulla Terra, l’uomo chiamato Deathblow potrebbe essere la nostra unica speranza!

Batman/Deathblow

DC Deluxe

24,00 €

Contiene: Batman/Deathblow: After the Fire (2002) #1/3

Uno dei due è il più grande detective del mondo, in guerra contro il crimine a Gotham City. L’altro è un mercenario disposto a tutto per completare una missione.

I due uomini non potrebbero essere più diversi, ma cosa accadrebbe se si incontrassero?

Non lo sapremo mai… perché uno dei due è morto da dieci anni!

Un thriller a base di intrighi e omicidi, un mistero mortale con un pezzo mancante che segna la prima collaborazione fra Brian Azzarello e Lee Bermejo!

Martian Manhunter: Segreti Americani

DC Library

20,00 €

Contiene: Martian Manhunter: American Secrets (1992) #1/3

Nel 1959 Martian Manhunter, in incognito nei panni del detective Jones, ascolta le ultime parole di un uomo che poco dopo muore misteriosamente…

È l’inizio di un enigma che J’onn dovrà risolvere dando inizio a un’intricata e avvincente investigazione!

A metà tra il noir anni Cinquanta e la storia di supereroi, Martian Manhunter: Segreti americani è un must-have per ogni appassionato della DC.

Una storia senza tempo divenuta un vero e proprio cult, realizzata dalla coppia composta da Gerard Jones ed Eduardo Barreto!

La Crociata dei Bambini

DC Black Label

26,00 €

Contiene: The Children’s Crusade (1994) #1/2, Free Country: A Tale of the Children’s Crusade (2015) #1

Una nuova avventura dei Dead Boy Detectives!

Edwin Paine e Charles Rowland vengono trasportati nelle Terre Libere, dove i bambini non crescono mai e non devono sottostare alle regole degli adulti.

Ma questo fantastico luogo sta cadendo a pezzi e solo l’aiuto di cinque bambini dotati di poteri speciali potrà riportarlo al suo antico splendore.

Dal genio di Neil Gaiman, una storia che coinvolge alcuni dei suoi personaggi più celebri di Sandman.

Sandman: Preludi e Notturni & Casa di Bambola

DC Pocket Collection

11,90 €

Contiene: Sandman (1989) #1/16

L’epopea di Morfeo, immortale sovrano del mondo dei sogni, e della sua famiglia, gli Eterni, inizia in queste pagine!

Imprigionato contro la sua volontà, il Signore dei Sogni attende pazientemente che qualcuno giunga a liberarlo.

Ma la ritrovata libertà non sarà sufficiente per reclamare il suo regno e Morfeo dovrà ritrovare alcuni oggetti che gli appartengono e che sono legati al suo potere…

Il capolavoro di Neil Gaiman che è riuscito a oltrepassare i confini del mondo del fumetto per trasformarsi in icona della cultura pop.

DC Absolute: The Authority 2

70,00 €

Contiene: The Authority (1999) #13/29, The Authority Annual (2000) #1, Wildstorm Summer Special (2001) #1 (I, II)

Mark Millar e Frank Quitely raccolgono l’eredità di Warren Ellis e Bryan Hitch per il secondo, provocatorio, esagerato ciclo di Authority!

All’alba del XXI secolo, un’autorità superiore rivolge la propria attenzione verso una tipologia di criminali precedentemente incontrastata: gli intermediari invisibili del potere che manipolano figure politiche in tutto il mondo per i propri interessi.

Ma il potere costituito non è arrivato dov’è ora con le buone maniere: ha piani per ogni evenienza, compresa una potente squadra di metaumani con un’astronave interdimensionale grande quanto una città.

Contiene le tavole non censurate di Authority 13-29 e una nuova introduzione firmata da Tim Miller, il regista di Deadpool.