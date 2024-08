Tra le uscite Planet Manga del 8 agosto 2024 troviamo il primo volume dell’edizione Omnibus di Dragonhead, la sconvolgente serie di Minetaro Mochizuki qui raccolta in soli due volumi.

Inoltre si conclude The Dangerous Convenience Store e continuano tanti altri titoli di successo come Yomi No Tsugai, con un sesto volume disponibile anche in bundle con un’esclusivo booklet, The Elusive Samurai, Wind Breaker, The Bugle Call e l’Extreme Edition di Ken il Guerriero – Hokuto No Ken.

Di seguito, direttamente dal sito ufficiale della casa editrice, tutte le uscite Planet Manga del 8 agosto 2024.

Le uscite Planet Manga del 8 agosto 2024

Agente 008 26

5,90 €

L’ISTITUTO NAKANO È STATO CONQUISTATO DALLE FORZE DOGURA MAGURA

Per salvare i compagni, i team Alpha 1 e Delta 3 si dividono per affrontare nemici potentissimi in una situazione disperata. E quando entra in azione un nuovo Quadro, per i giovani allievi sembra non esserci più alcuna speranza…

Darwin’s Game 30

5,90 €

L’ULTIMA SFIDA! IL DUELLO DECISIVO!

Nel trentesimo e ultimo numero la posta in palio è alta: il destino del mondo! Il Darwin’s Game è giunto al match in cui si dovrà per forza giocare il tutto per tutto. Player in campo: Kaname Sudo, clan Sunset Ravens. Game over!



My Home Hero 21

7,00 €

PROSEGUONO LE INDAGINI DI REIKA

Mentre opera per sventare il terzo attentato riconducibile a Kubo, la detective Reika Tosu è coinvolta in un’inchiesta su un possibile omicidio. La sua abilità la porterà a sospettare che dietro possa esserci molto di più.

Consigliato a un pubblico maturo.



Seraph of the End 31

5,20 €

ALLA RICERCA DELLA VERITÀ SUL PROPRIO PASSATO

Viaggiando tra i ricordi, Yu e Mika hanno scoperto la reale natura del legame che unisce il progenitore al Mikaela angelo e agli altri. Pian piano emerge un progetto che va contro le leggi di Dio, e Shikama Doji rischia di pagare molto cara la sua superbia…



Saint Seiya – I Cavalieri dello Zodiaco The Lost Canvas: il Mito di Hades 17

Manga Saga

5,20 €

LE INSIDIE DI UN DIABOLICO PIANO

Superata a caro prezzo la prova di Pharaoh di Sphinx, il portale d’ingresso al Lost Canvas è stato spalancato e l’armata del Santuario può addentrarsi nel dipinto di Hades. Qui, i Saint si trovano ad affrontare un piano volto a distruggere Athena e i suoi guerrieri…

Blue Exorcist 30

Manga Graphic Novel

5,20 €

IL MONDO VERRÀ INGHIOTTITO DAL RE DEI DEMONI?

Satana sta estendendo ovunque la sua influenza, bramoso di un corpo per continuare la propria esistenza terrena. Gli Illuminati gli danno manforte.

A Rin e ai suoi amici l’unico modo che resta per contrastare il demone è sferrare un attacco frontale.

Hikaru No Go: Ultimate Deluxe Edition 10

15,00 €

ENTRARE DI DIRITTO NEL MONDO DEL PROFESSIONISMO

La penultima partita dell’esame per diventare professionisti vede scontrarsi Waya e Hikaru. I due amici si sono allenati assieme durante l’estate e adesso, per la prima volta, si ritrovano faccia a faccia in una competizione ufficiale.

Bakuman! 10

7,50 €

TERREMOTO SENZA PREAVVISO

Eiji Niizuma, geniale mangaka in grado di restare in vetta alle classifiche disegnando più serie contemporaneamente, si presenta alla redazione di Shonen Jump. Farà al caporedattore una richiesta destabilizzante per gli editor e gli altri autori della rivista.

L’Immortale – Il Libro dell’era Bakumatsu 9

7,00 €

IL SEQUEL DELLA SERIE DI CULTO DI HIROAKI SAMURA

Stipulata l’alleanza Satcho, quando tutto è ormai pronto per il rovesciamento dello shogunato, Ryoma Sakamoto fa agli Han una proposta inattesa e sospetta. Mentre il samurai fronteggia la crescente diffidenza nei suoi confronti, tra le file dello Shinsengumi, Okita è chiamato a prendere una decisione sul suo futuro.

The Dangerous Convenience Store 6

15,00 €

“L’HO TRADITO”

Euijoon si trova di fronte alla scelta della sua vita. Fare la cosa giusta o seguire il cuore? E come reagirà Gunwoo? In quest’ultimo, entusiasmante volume si deciderà il destino della storia d’amore più travagliata di sempre.

Consigliato a un pubblico maturo.

Wind Breaker 9

7,00 €

PIOVUTA DAL CIELO

Un giro nel quartiere dei divertimenti si trasforma in rissa dopo che Sakura, Suo e Nirei si ritrovano a difendere da un branco di delinquenti una ragazza spuntata dal nulla. Cosa vogliono da lei le bande del circondario? L’unica certezza, è che dovranno vedersela con le matricole del Fuurin!



The Elusive Samurai 9

Manga Mega

5,90 €

PUÒ UN RAGAZZINO VINCERE UNA GUERRA CHE MOLTI ADULTI NON AVREBBERO IL CORAGGIO DI COMBATTERE?

Tokiyuki è intenzionato a riprendersi Kamakura e parte con il suo esercito in direzione del nemico. Non immagina quanto gli uomini al servizio degli Ashikaga possano essere potenti… e folli!

Yomi No Tsugai 6

Manga Run

5,20 €

TORNA LA NUOVA SERIE DELL’AUTRICE DI FULLMETAL ALCHEMIST

Il tentativo di salvare gli ostaggi è fallito e Yuru è stato catturato da un nemico interessato al potere dei gemelli. Il ragazzo dovrà giocare bene le proprie carte per sperare di uscirne vivo e per scoprire il più possibile su quanto sta succedendo…

Yomi No Tsugai 6

Special Edition

7,50 €

In un’edizione speciale il sesto volume del manga di Hiromu Arakawa con logo dorato in copertina e un esclusivo booklet (qui sotto il minimale della cover giapponese) che raccoglie le illustrazioni a colori di questa prima parte della serie, oltre a un’intervista inedita all’autrice. I due volumi non sono acquistabili separatamente.

The Bugle Call 2

7,00 €

L’ASSEDIO DEL CASTELLO DI CANNOLI

L’attacco di un reggimento dell’Impero al castello di Cannoli, al confine dello Stato Pontificio, è l’occasione per mettere alla prova la squadra di Ramiensis capitanata da Lucas. La minaccia, però, potrebbe rivelarsi ben più impegnativa del previsto!

Consigliato ai lettori di Berserk e Kingdom.

Ken il Guerriero – Hokuto No Ken Extreme Edition 2

7,50 €

SECONDO, ESPLOSIVO NUMERO DELL’EDIZIONE DEFINITIVA DI KEN IL GUERRIERO

Sconfitto Shin, Kenshiro ora si è messo sulle tracce degli uomini di Godland. L’obiettivo è uno solo: salvare Rin! Subito dopo vedremo la Divina Scuola di Hokuto affrontare Jackal e i suoi uomini, avversari tanto astuti quanto pericolosi.

Dragon Head Omnibus 1

45,00 €

NUOVA EDIZIONE DEL MANGA CHE HA SCONVOLTO I LETTORI DI TUTTO IL MONDO

La serie di dieci numeri di Minetaro Mochizuki raccolta in due mega volumi per scoprire o riscoprire l’incubo di Teru Aoki, un ragazzo che sta tornando a casa da una gita scolastica e si risveglia da solo, al buio, circondato dai cadaveri dei compagni…

Tenken – Reincarnato in una Spada 14

7,00 €

Due avventurieri a caccia di mostri magici in un ambiente ostile… Una malefica congiura che porterà alla totale rovina… Fran e Master sopravvivranno alle insidie di Barbola? Prosegue il cammino della Gattina Nera, come sempre accompagnata dal suo Spadone Senziente, alle prese con un nuovo, avvincente arco narrativo!

Un Marzo da Leoni 17

7,00 €

TEMPO DI SFIDE PER IL MIKAZUKIDO

Il torneo Shishiosen vede Rei fronteggiare Nikaido, deciso più che mai ad avere la meglio su Kiriyama. Intanto, Akari si impegna con tutta se stessa per portare avanti la pasticceria di famiglia con un tocco di novità, ma senza dimenticare la tradizione.

