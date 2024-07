Ken il Guerriero – Hokuto no Ken Extreme Edition è l’edizione assolutamente imperdibile per tutti gli appassionati del marzialista della Sacra Scuola di Hokuto, e anche un occasione per tutti coloro che vogliono avvicinarsi alle gesta di Kenshiro. L’Extreme Edition assicurerà ai lettori copertine nuove, pagine a colori e in bicromia e molto altro.

Il volume in questione cattura il lettore, facendogli tenere gli occhi incollati a ogni singola pagina. Il protagonista, Kenshiro, è un uomo di poche parole, che preferisce usarle soltanto per spiegare ai suoi avversari come moriranno e soprattutto il tempo gli resta prima del decesso. Definibile come il protettore dei deboli e il giustiziere dei malvagi, Ken non si tira mai indietro quando c’è da intervenire e salvare chi è un difficoltà.

E considerando che il mondo di questo manga è ambientato in una società che ha subito il collasso della civiltà e una devastazione ambientale in tutto il pianeta a causa di conflitto mondiale negli anni novanta del XX secolo, ci sono sempre situazioni dove il debole viene schiacciato dal più forte.

Ken il Guerriero – Hokuto no Ken Extreme Edition 1: RECENSIONE

L’edizione di Planet Manga del primo volume di Ken il Guerriero è qualitativamente di ottima fattura. Tutti gli appassionati della serie potranno tuffarsi nuovamente nelle fasi iniziali del lungo viaggio di Ken, leggendo i primi 13 capitoli. Si inizia con un’introduzione generale del mondo in cui la serie è ambientata, che ne evidenzia la totale assenza di umanità. Il più forte agisce sempre in gruppo e tratta il più debole irrispettosamente, considerandolo un oggetto con cui divertirsi e da schiavizzare. D’altronde è quello che si scopre nel momento in cui si mostra il primo vero nemico e rivale di Ken, Shin.

L’aspetto che colpisce in maniera lampante del primo volume dell’Extreme Edition è la motivazione che spinge Ken a farsi strada in un mondo apparentemente privo di futuro. E questa motivazione è la stessa di Shin e ha un nome: Julia. In altre parole è l’amore che spinge i due personaggi ad agire, ma per raggiungere questo fine i mezzi utilizzati sono completamente agli antipodi. Ken e Julia si amano, ma anche Shin è innamorato di lei e pur di conquistarla è disposto a tutto. Un giorno, Shin costringe Julia a dirgli che lo ama, lasciando in vita Ken. Da quel momento, l’obiettivo e ossessione di Ken è tornare dalla sua amata, mentre quelli si Shin sono di conquistare il suo cuore che appartiene saldamente a Ken.

Ken riemerge dal basso e lotta per amore, mentre Shin costruisce un’intera città, Southern Cross, schiavizzando ed eliminando ogni ostacolo con la violenza, per conquistare Julia. Tutto però sarà vano in quanto la donna, una volta compreso che Shin non si sarebbe fermato fino a quando lei non avrebbe provato dei sentimenti per lui dimenticando Ken, si toglie la vita. E lo stesso farà Shin, poco prima di perdere la vita a causa degli attacchi della sacra scuola di Hokuto inflitti da Ken. Questa grande parentesi shakespeariana del primo volume del manga permette al lettore di conoscere lo sviluppo del personaggio di Ken.

Probabilmente sarebbe stato interessante vedere ancora per un po’ la rivalità tra i due marzialisti in azione, in quanto Shin è l’unico che riesce a mettere in difficoltà Kenshiro e soprattutto perché è il responsabile della cicatrice che ha reso il protagonista famoso e iconico.