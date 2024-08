Tra le uscite J-POP Manga del 7 agosto 2024 troviamo il decimo e conclusivo volume di A Cruel God Reigns, la serie più lunga e complessa di Moto Hagio, madrina indiscussa dello shojo moderno.

Con l’uscita del terzo volume di Tales of Reincarnation in Maydare continuano le avventure della streghetta Makia, divisa tra il mondo magico di Maydare e i sogni ricorrenti in cui indossa i panni di una semplice liceale giapponese e rivive all’infinito il suo omicidio per mano di un individuo misterioso…

Dopo l’uscita in cofanetto, diventano disponibili i volumi singoli Summer Ghost 2 e Tokyo Higoro – Giorno per Giorno 2.

Proseguono Hirayasumi 6, Initial D 10, Mission: Yozakura Family 19, Re:Zero – Starting life in another world 8 e Studio Cabana 4.

Ecco direttamente dal sito della casa editrice le uscite J-POP Manga del 7 agosto.

Le uscite J-POP Manga del 7 agosto 2024

USCITE DIGITALI

Initial D 10

A cruel God reigns 10

Rosen Garten Saga 3