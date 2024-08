My Hero Academia: Oda omaggia la fine del manga con un’illustrazione speciale

Dopo dieci anni di serializzazione, My Hero Academia è ufficialmente finito ed è sicuramente difficile vedere una bella serie finire. Il mangaka Kohei Horikoshi ha dato vita alla serie di supereroi un decennio fa, e ha scalato le classifiche come pochi. Oggigiorno, My Hero Academia è considerata un’icona shonen, e tutti i fan si sono fiondati questo fine settimana sull’ultimo storico capitolo della serie. E per celebrare l’occasione, il mangaka di One Piece ha pubblicato un tributo incredibilmente toccante.

Eiichiro Oda ha pubblicato un nuovo capitolo questa settimana, ed è preceduto da uno sketch di Smoker. Si potrebbe pensare che la scelta sia casuale, ma non è così. Infatti si tratta di un’illustrazione realizzata da Horikoshi, che aveva inviato a Oda nel lontano 2015.

L’illustrazione di Horikoshi è stata pubblicata nella rivista SBS di in volume di One Piece. A quel tempo, My Hero Academia aveva solo un anno e non era sicuramente famoso come adesso. Horikoshi ha inviato l’opera di Smoker perché è un noto fan di One Piece. Da quando ha inviato questo sketch, Horikoshi e Oda sono diventati buoni amici visto il loro amore comune per cose come Pokemon Go. Quindi ora che My Hero Academia è terminato, Oda ha deciso di scavare nel passato e ricreare la stessa illustrazione che Horikoshi ha realizzato per lui.

L’omaggio speciale mostra quanto Oda tenga a Horikoshi. Ricordiamo che Oda non omaggia frequentemente in questo modo i suoi colleghi mangaka. Infatti l’ultima volta che l’ha fatto, era per celebrare la conclusione di Naruto, nel 2014. A novembre di quell’anno Masashi Kishimoto concludeva il famoso manga del ninja biondo, e Oda ha voluto ringraziare Kishimoto per tutto il suo duro lavoro. E adesso tocca a Horikoshi prendersi il giusto riconoscimento da un collega molto importante, dopo aver lavorato per 10 anni alle avventure di Deku.

Ambientato in un mondo dove i supereroi sono la norma, l’opera narra le vicende di Izuku Midoriya, un ragazzino che sogna di poter diventare a sua volta un eroe, pur essendo nato senza superpoteri.

