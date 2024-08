One Piece 1122: il nuovo capitolo rivela la silouhette di Joy Boy

One Piece è tornato con un nuovo esplosivo capitolo del manga, che presenta tante novità imperdibili per tutti i fan. Il capitolo in sé è accattivante, interessante e per certi aspetti commovente. E ci sono diverse ragioni per considerarsi come tale. Ma il momento più iconico di questo capitolo è poter immaginare finalmente l’aspetto del misterioso Joy Boy. Al momento di questo personaggio, sappiamo principalmente che era il primo pirata della storia di One Piece nonché il possessore del leggendario noto tesoro.

Ma qual era l’aspetto di Joy Boy? Al momento Eiichiro Oda non ha ancora rivelato l’aspetto ufficiale di questo personaggio, tuttavia molti lo associano a Rufy stesso. Questo perché sia Zunisha che Emeth, il robot presente su Egghead hanno subito esclamato il suo nome non appena visto il Gear Fifth del figlio di Dragon. In realtà questo è dovuto al fatto che Rufy ha ereditato il frutto del Diavolo di Joy Boy.

LEGGI ANCHE:



Dragon Ball incontra Hunter x Hunter nel tributo di Togashi

Quest’ultimo mangiò il frutto del diavolo Homo Homo modello Nika, di tipo Zoo Zoo mitologico che gli permetteva di trasformarsi in Nika rendendolo di gomma, donandogli la capacità di allungare le parti del suo corpo e colpire i nemici da una lunga distanza.

Ma finalmente il capitolo 1122 di One Piece ha rivelato qualcosa in più sul leggendario personaggio. Verso la fine del capitolo, infatti, Oda riporta i lettori indietro nel tempo con un flashback che mostra una conversazione avvenuta tra Joy Boy ed Emeth, il gigante di ferro. Il pirata gli confessa che il suo tempo stava per arrivare, ma voleva lasciargli qualcosa di sé di molto potente in modo da proteggere se stesso o qualcun altro di importante nel momento più critico. Così Joy By trasmette dentro Emeth il suo Haki più potente e nella pagina finale si vede la silouhette del primo pirata della storia.

Si riesce a distinguere chiaramente non solo il cappello di paglia e il mantello, ma anche due dettagli che dovrebbero essere confermati. Infatti Joy Boy dovrebbe essere senza il braccio e la gamba destra, sostituiti da delle protesi. Questo dovrebbe essere legato a un grande e violento combattimento contro un avversario molto potente.