Batman: Full Moon, il Cavaliere Oscuro contro un lupo mannaro

Il creatore di Killadelphia nominato agli Eisner, Rodney Barnes (Star Wars: The Mandalorian, Luke Cage: Gang War), fa il suo debutto nell’Universo DC con Batman: Full Moon, un nuovo titolo DC Black Label creato insieme a Stevan Subic, disegnatore di The Riddler: Year One, che realizzerà anche le copertine speciali fluorescenti al buio.

La miniserie di quattro numeri, rivolta a lettori dai 17 anni in su, uscirà poco prima di Halloween ed è descritta dalla DC come “una storia orribile di dolore e redenzione” che vedrà il Cavaliere Oscuro alle prese con un temibile lupo mannaro.

BATMAN: FULL MOON | Is getting closer & closer guys! @DCOfficial | 2024 pic.twitter.com/U8Xkin5t74 — Subic Stevan (@SubicStevan) July 24, 2024

In Batman: Full Moon, una forza antica e soprannaturale si aggira per le strade di Gotham City – un lupo mannaro così potente da sfidare le risorse più fidate di Batman: la sua mente brillante e i suoi numerosi gadget. Ma la forza fisica e la resistenza di Batman sono sufficienti per abbattere definitivamente la creatura, o questa lotta lo ridurrà alle sue stesse ossa? Anche potenti alleati magici come Zatanna avvertono il Cavaliere Oscuro che potrebbe non uscire indenne da questo incontro.

BATMAN: FULL MOON #1 (October 2024) Cover by Mike Perkins pic.twitter.com/6IGs9JpN8X — comics and cereal (@comicsandcereal) July 6, 2024

Nel corso della serie vedremo apparire, oltre a Batman, appunto Zatanna ma anche John Constantine e Man Bat, e durante la San Diego Comic-Con Barnes ha suggerito che tra il Cavaliere Oscuro, Zatanna e Constantine potrebbe svilupparsi un inedito triangolo amoroso.