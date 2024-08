Iron Man e War Machine tornano in California in West Coast Avengers

Tra le serie annunciate annunciate dalla Marvel alla San Diego Comic-Con c’è WEST COAST AVENGERS, serie con cui lo scrittore Gerry Duggan prosegue le sue trame iniziate su INVINCIBLE IRON MAN insieme alll’artista Danny Kim.

Si tratta del ritorno di Tony Stark e Jim Rhodes in California, dove hanno vissuto nel periodo d’oro della gestione di IRON MAN di David Michielinie e Bob Layton. Non solo: nel periodo in cui Tony aveva lasciato a Rhodey l’armatura di Iron Man, quest’ultimo era stato un membro fondatore dei West Coast Avengers nella prima miniserie dedicata al gruppo, salvo restituire l’armatura a Tony (la classica “Silver Centurion“, che viene raffigurata anche nel primo numero di questa serie) per il lancio della serie regolare.

Ed è proprio una nuova versione di questa squadra che prende vita sulle pagine della nuova WEST COAST AVENGERS, con Iron Man e War Machine decisi a dare una seconda possibilità a criminali redenti. La prima recluta? Niente meno che il robot genocida Ultron! A completare la squadra Spider-Woman (recentemente trasferitasi a San Francisco nella sua serie personale) e Firestar, che Duggan ha già scritto negli ultimi anni sulle pagine di X-MEN.

Iron Man and War Machine are assembling a new team of Avengers – one that includes villains seeking redemption. Their first case study – Ultron.

Can any amount of heroics really absolve Ultron of his past? Find out when an all-new ‘West Coast Avengers’ series launches in… pic.twitter.com/CqwcVRN7iM

