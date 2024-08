Undead Unluck: annunciata la seconda stagione dell’anime

Dopo alcune anticipazioni, Undead Unluck tornerà ufficialmente sul piccolo schermo con una seconda stagione anime. A ottobre dell’anno scorso, il mondo ha visto la serie di Shonen Jump arrivare in televisione grazie allo studio di animazione David Production. Ora, un aggiornamento su Undead Unluck ha confermato che è in lavorazione un anime sequel, quindi la seconda stagione è in arrivo.

Questo aggiornamento arriva tramite un nuovo trailer di Undead Unluck visibile in cima al presente articolo. Questo conferma che è in lavorazione la seconda stagione dell’anime e che tornerà presto. Infatti debutterà ufficialmente sul piccolo schermo a gennaio dell’anno successivo con uno speciale di un’ora.

Ricordiamo che Undead Unluck e una serie manga ricca di azione che ha debuttato a gennaio 2020 ed è scritto e disegnato da Yoshifumi Tozuka. Il manga, che è ancora in corso, racconta la storia di una giovane donna di nome Fuuko che è maledetta dalla sfortuna. La ragazza ha una propensione per le situazioni di pre-morte e, un giorno, incontra e conosce un uomo di nome Andy. I due stringono una sorta di amicizia che si basa però su una sfida.

Andy infatti è pressoché immortalità e spera che la sfortuna di Fuuko annulli questa sua caratteristica. Ma prima che passi molto tempo, la coppia viene trascinata in una lotta con un misterioso gruppo che sa tutto delle loro maledizioni.

Per coloro che vogliono dare un’occhiata alla prima stagione anime di Undead Unluck, tutti gli episodi sono disponibili in streaming su Crunchyroll. Di seguito è possibile leggere la sinossi ufficiale:

“Tutto ciò che Fuuko desidera è una storia d’amore appassionata come quella nel suo manga shojo preferito. Sfortunatamente, la sua abilità rende ciò impossibile. Ma proprio quando Fuuko tocca il fondo, incontra Andy che la aiuta a tornare in sé e a voler continuare a vivere. Ora è diventata la cavia involontaria di Andy mentre lui cerca di trovare un modo per innescare un colpo di sfortuna abbastanza serio da ucciderlo per sempre. Tuttavia, quando la coppia scopre che un’organizzazione segreta li sta dando la caccia, i piani di sepoltura di Andy vengono sospesi“.

Fonte – Comicbook