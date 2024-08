Dragon Ball: svelato il logo per i 40 anni del manga

Dragon Ball festeggerà ufficialmente il 40° anniversario dal debutto ufficiale sulla rivista Weekly Shonen Jump di Shueisha durante l’autunno di quest’anno. E in vista di questo evento è stato rivelato il logo ufficiale per questo traguardo. Il manga shonen in questione scritto e disegnato dal defunto Akira Toriyama, há debuttato per la prima volta sulle pagine della rivista Weekly Shonen Jump di Shueisha nel novembre 1984. Da allora ha dato il via alla nascita di un incredibile franchise di successo caratterizzato da tante serie, anime, lungometraggi, videogiochi e molto altro. Dragon Ball ha ispirato molti altri mangaka nei suoi 40 anni di pubblicazione e probabilmente continuerà a farlo per molto tempo.

Con Goku e i Guerrieri Z che celebrano ufficialmente il 40° anniversario in autunno, Shueisha e Toei hanno rivelato uno speciale logo per il 40° anniversario. Questo accompagnerà le celebrazioni di Dragon Ball che arriveranno più avanti quest’anno con una nuova mostra d’arte in Giappone senza dimenticare chiaramente la première della nuova serie anime in arrivo, Dragon Ball Daima. Di seguito è possibile dare uno sguardo al logo per il 40° anniversario di Dragon Ball.

La mostra d’arte è un progetto interessante che vedrà il coinvolgimento di tanti mangaka che a loro scelta hanno ridisegnato una cover del manga di Toriyama, seguendo il proprio stile di disegno. Il 40° anniversario sarà celebrato anche con una nuovissima serie anime, Dragon Ball Daima, che uscirà a ottobre come parte del programma dell’autunno 2024. Il defunto mangaka, Akira Toriyama, ha contribuito a creare la storia principale originale e i design dei personaggi per Daima. Yoshitaka Yashima e Aya Komaki stanno dirigendo la serie per Toei Animation, Katsuyoshi Nakatsuru sta adattando i design di Toriyama per l’animazione e Yuuko Kakihara sta supervisionando e scrivendo le sceneggiature.

Masako Nozawa tornerà ufficialmente a dare la sua storica voce per Goku ed è attualmente l’unico membro confermato del cast di doppiaggio di Daima annunciato finora. Akira Toriyama aveva già anticipato la storia originale di Dragon Ball Daima prima della sua scomparsa, che riportiamo di seguito:

“A causa di una cospirazione, Goku e i suoi amici vengono rimpiccioliti. Per sistemare le cose, partiranno per un nuovo mondo! È una grande avventura con azione intensa in un mondo sconosciuto e misterioso. Dal momento che Goku deve compensare la sua piccola stazza, usa il suo Power Pole per combattere, che non si vedeva da molto tempo“.

Fonte – Comicbook