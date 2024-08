Dragon Ball Daima: annunciata la premiere mondiale dell’anime

Dragon Ball Daima è senza dubbi il ritorno poi atteso dell’anno, dato che questo autunno Goku e i Guerrieri Z torneranno finalmente sul piccolo schermo con una nuova avventura. E i fan sono impazienti di vedere cosa questa nuova storia avrà in serbo. Innanzitutto tutti i personaggi e protagonisti del franchise saranno trasformati in bambini, o meglio in una versione più piccola di loro stessi. Daima sigla la celebrazione dei 40 anni dal debutto ufficiale di Dragon Ball su Weekly Shonen Jump di Shueisha, e a lavorare sulle fondamenta è stato il compianto Akira Toriyama.

Questo significa che i fan avranno modo di vedere una delle ultime opere del mangaka. Mentre il debutto della serie è confermato per ottobre, non ci sono ancora notizie ufficiali su una data di uscita precisa in Giappone e in tutto il mondo. Tuttavia oggi riportiamo la data di uscita della première del primo episodio di Daima.

Per coloro che potrebbero aver bisogno di una ripartizione di questa nuova serie anime di Toei Animation, Daima si svolge dopo la morte di Kid Buu ma prima dell’arrivo di Whis e Beerus che ha dato il via a Dragon Ball Super. Proprio come nella serie GT, viene espresso un desiderio con le Sfere del Drago che trasformano Goku e i suoi alleati in versioni ridotte di loro stessi. Viaggiando attraverso l’universo per annullare questo desiderio e scoprire cosa è successo per rendere questa cospirazione una realtà, Dragon Ball Daima avrà sicuramente un sacco di sorprese in serbo.

L’evento dell’anteprima mondiale si terrà in Giappone e si intitolerà “Dragon Ball Daimatsuri“. Avrà luogo il 6 ottobre, e l’evento trasmetterà il primo episodio del nuovo anime. Pare che tra gli invitati ci sarà l’attrice e doppiatrice di Son Goku, Masako Nozawa. Oltre alla première dell’anime, l’evento prevede anche grandi novità per i videogiochi come Dragon Ball Sparking Zero, Dokkan Battle, Legends e Divers.

Toei Animation riporta ancora una volta la sinossi ufficiale di Daima che riportiamo di seguito:

“A causa di una cospirazione, Goku e i suoi amici si rimpiccioliscono. Per sistemare le cose, partiranno per un nuovo mondo. Questo vuol dire che ad attenderli ci sarà una grande avventura dall’azione intensa in un mondo sconosciuto e misterioso. Poiché Goku deve compensare le sue piccole dimensioni, usa il suo Power Pole per combattere, che non si vedeva da molto tempo“.

Fonte – Comicbook