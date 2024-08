One Piece: Garp torna nell’anime con una missione da eroe

One Piece sta proseguendo il suo percorso nel primo arco della saga finale sia nel manga che nell’anime. L’arco di Egghead ha infatti raggiunto un punto di svolta sul piccolo schermo e l’anteprima del prossimo episodio segnerà il ritorno di Monkey D. Garp. Il vice ammiraglio della Marina è infatti pronto a tornare per tuffarsi in una nuova missione molto delicata. L’arco di Egghead di One Piece ha visto gli eventi trasformarsi in caos, mentre Rufy e i Pirati di Cappello di Paglia cercano di attuare il loro piano di fuga dall’isola per trarre in salvo Vegapunk. Ma come si è visto negli ultimi episodi dell’anime, i pirati di Cappello di Paglia non sono gli unici ad essere impegnati in uno scontro. Molti personaggi si ritrovano a fronteggiare nemici di un certo spessore.

Tra questi, One Piece ha spostato l’attenzione su Koby, finito tra le grinfie di Barbanera. Da allora è tenuto prigioniero nella base di Barbanera, l’isola nota come Alveare. Mentre Koby tentava di scappare nell’ultimo episodio della serie, gli ultimi momenti hanno anticipato che la Marina fosse effettivamente diretta sull’isola per salvarlo. E tra questi non vi è affatto uno qualunque. Infatti si tratta di Monkey . Garp, che si è recato con pochissimi uomini alla base di Barbanera per salvare il suo allievo. L’episodio che mostrerà il ritorno del nonno di Rufy sul piccolo schermo è il 1114, che anticipa il suo più grande attacco organizzato da Garp per salvare Koby.

L’episodio 1114 di One Piece si intitola “Per l’amato allievo – Il pugno del vice ammiraglio Garp!” e di seguito ne riportiamo una breve sinossi:

“Un’enorme nave da guerra scende volando dal cielo! L’uomo che si trova in piedi sulla sua prua è l’eroe della Marina, il vice ammiraglio Garp! Per salvare Koby, stringe il pugno! Un colpo gigantesco e profondamente sentito viene sferrato sulla caotica hachinosu!“.

L’episodio in questione sarà trasmesso In anteprima in Giappone domenica 4 agosto e sarà trasmesso in streaming sia su Crunchyroll che su Netflix.

Fonte – Comicbook