Tra le uscite Marvel targate Panini del 1 agosto 2024 troviamo l’ottavo numero della nuova serie di Daredevil, uno speciale numero di anniversario che celebra i 60 anni dalla creazione dell’eroe cieco.

Inoltre arriva la nuova avventura di Thanos, che lo vede contrapposto ad una nuova formazione degli Illuminati, e il primo volume della nuova serie della Sensazionale She-Hulk.

Di seguito, direttamente dal sito ufficiale della casa editrice, tutte le uscite Marvel Panini del 1 agosto 2024.

Le uscite Marvel Panini del 1 agosto 2024

Daredevil 8

6,90 €

Contiene: Daredevil (2023) #8

Daredevil festeggia sessant’anni di vita editoriale con un numero speciale di 72 pagine!

Ann Nocenti e Dan Chichester tornano a scrivere storie del personaggio!

La polizia stringe la sua rete attorno al Diavolo Rosso e qualcosa di malvagio, legato all’anima di Matt Murdock, sta insidiando i suoi amici!

In mezzo a questo caos, torna un vecchio, grande e potente nemico!

La Sensazione She-Hulk 1

Jen-Sazionale

Marvel Collection

18,00 €

Contiene: Sensational She-Hulk (2023) #1, #2 (I), #3/5

Una nuova era per l’avvocata Jennifer Walters e per il suo alter ego verde!

L’incredibile Hulk fa ritorno nella vita della cugina Jen e, potete scommetterci, la sua non è una visita di cortesia! Ma chi è così folle da sfidare entrambi?

Quindi, una serata con le amiche Hellcat e Capitan Marvel prende una piega decisamente inaspettata.

Infine, una storia breve con il debutto nei fumetti Marvel di Jessica Gao, la scrittrice della serie TV della Gigantessa di Giada.

Thanos: Il Ritorno del Folle Titano

Marvel Collection

16,00 €

Contiene: Thanos (2024) #1/4

Thanos contro gli Illuminati per il destino della Terra!

Il Folle Titano discende sulla Terra per ritrovare qualcosa che gli è caro…

…e che è stato nascosto proprio da Iron Man, Emma Frost, Mr. Fantastic e il Dottor Strange!

Con i disegni dell’italiano Luca Pizzari, già artista di X-Men: Before the Fall e Conan the Barbarian!

Amazing Spider-Man: La Sfida – Cofanetto

95,00 €

Contiene: Amazing Spider-Man: La sfida voll. 1/2

I due libri di La sfida raccolti in uno splendido cofanetto!

Si apre la stagione della caccia… al Ragno!

Tutti i nemici più letali di Spider-Man aizzati contro di lui da una misteriosa avversaria!

Ospite d’onore: Capitan America!

Amazing Spider-Man: La Sfida 1

48,00 €

Contiene: Dark Reign: The List — Amazing Spider-Man (2010) #1, Amazing Spider-Man (1963) #612/626, Web of Spider-Man (2010) #2/5, Amazing Spider-Man Annual (1964) #37

Tornano le Ragno-storie del 2009/2010 con una delle saghe più intense e spettacolari!

Una nuova, misteriosa avversaria intende radunare tutti i peggiori nemici di Spider-Man!

Vi dicono qualcosa Electro, Rhino, Mysterio, Morbius e l’Avvoltoio?

E tutto questo nel bel mezzo del Regno Oscuro di Norman Osborn!

Amazing Spider-Man: La Sfida 2

47,00 €

Contiene: Contiene: Amazing Spider-Man (1963) #627/637, Web of Spider-Man (2010) #6/7, Spider-Man: Origin of the Hunter (2010) #1, Spider-Man: Grim Hunt – The Kraven Saga (2010) #1, Amazing Spider-Man Presents: Black Cat (2010) #1/4, Many Loves of the Amazing Spider-Man (2010) #1

La conclusione di La sfida con tutti i grandi avversari di Spider-Man! Un classico del 2010!

Squame, con il ritorno di Lizard e i disegni di Chris Bachalo!

Tetra caccia, con la famiglia Kraven contro tutti i Ragni!

La Gatta Nera sotto i riflettori con la sua miniserie disegnata da Javier “She-Hulk” Pulido!

Marvel Super Storie 1

11,90 €

Contiene: Marvel Super Stories Book One: All-New Comics from All-Star Cartoonists

Un libro per vecchi e nuovi lettori con protagonisti gli eroi della Casa delle Idee!

Hulk, Pantera Nera, Spider-Man, Miles Morales, Iron Man e altri come non li avete mai visti!

La travolgente interpretazione dei personaggi Marvel da parte di alcuni dei più interessanti artisti indie d’America!

Consigliato a chi ha amato Spider-Man: Animali uniti! e Spider-Man: Avventura quantica!

Spider-Man Magazine 65

5,90 €

Contiene: il lanciamacchinine di Spider-Man!