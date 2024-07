Sono solo due le uscite Planet Manga del 1 agosto 2024, ovvero l’ottavo volume di Jumbo Max, la serie di Tsutomu Takahashi incentrata su un mite farmacista che scopre un miracoloso farmaco contro l’impotenza, dando il via ad una spirale di avvenimenti che ricordano la serie tv Breaking Bad.

Inoltre Studio Ghibli Complete Works, il volume a colori e di grande formato che ripercorre tutte le opere prodotte dal leggendario studio di animazione giapponese fondato dal maestro Hayao Miyazaki.

Di seguito, direttamente dal sito ufficiale della casa editrice, tutte le uscite Planet Manga del 1 agosto.

Le uscite Planet Manga del 1 agosto 2024

Jumbo Max 8

7,50 €

DALL’AUTORE DI NEUN

Sempre più convinto che per ottenere la sua vendetta dovrà ricominciare a vendere il suo Jumbo Max, Tateo chiede a Kobotoke di incontrare una sua vecchia conoscenza. Nel frattempo, l’ispettore Osaragi non molla la presa e, spinto dal suo fiuto investigativo, approccia nuovamente Kishi, il misterioso dipendente di Suekane. Tsutomu Takahashi ci regala un mangacrime non adatto ai deboli di cuore (come un certo farmaco illegale)!

Studio Ghibli Complete Works

25,00 €

TUTTO IL MONDO DELLO STUDIO GHIBLI

In attesa di poter ammirare il nuovo capolavoro del Maestro Miyazaki, ripercorri tutti i lavori dello Studio Ghibli e rivivi le emozioni legate ai suoi film. Tra le pagine di un imperdibile volume a colori, approfondimenti e curiosità sul lavoro dietro le quinte, oltre alle schede di tutti i film, da Nausicaä della Valle del Vento a Earwig e la strega.