Studio Ghibli: Goro Miyazaki parla del futuro dell’azienda

Studio Ghibli non ha bisogno di presentazioni. Da decenni, lo studio gode di una reputazione eccellente per la produzione di alcuni dei migliori film, animati o meno. Hayao Miyazaki ha supervisionato molti dei successi della compagnia insieme ai co-fondatori Toshi Suzuki e Isao Takahata. E in una recente intervista, il futuro di Studio Ghibli è stato affrontato da nientemeno che Goro Miyazaki, un regista pluripremiato e figlio di Hayao.

Questa settimana Goro Miyazaki è apparso al Festival di Cannes per ricevere un premio onorario per Studio Ghibli. È stato lì che il regista ha parlato con la stampa del recente ritorno di suo padre nei cinema. L’anno scorso, “The Boy and the Heron” ha debuttato con grande successo di critica e ha persino vinto un Premio Oscar come Miglior Film d’Animazione. Il film segna l’ultimo lavoro di Hayao Miyazaki, che, all’età di 83 anni, è uscito dalla pensione quasi un decennio fa. Ma con l’avanzare dell’età dei co-fondatori della compagnia, Goro Miyazaki ammette che il futuro di Studio Ghibli è incerto.

“Non sono affatto sicuro di cosa accadrà a Ghibli. La storia di Ghibli è una storia di passaggi generazionali falliti, dopotutto,” ha confessato il regista. “Penso che ce la faremo una volta che cominceremo a pensare a cosa fare dopo che i due [Hayao Miyazaki e Toshio Suzuki] non ci saranno più.”

Passare il testimone in un’azienda è sempre una sfida, ma Studio Ghibli ha già gettato le basi per un futuro luminoso. Creatori come Hayao Miyazaki stanno invecchiando, ma hanno ancora un team pronto a formare le nuove generazioni. Quando si tratta di animatori, quasi tutti ammettono che il lavoro di Studio Ghibli li ha ispirati in qualche momento della loro carriera. Quindi, anche quando i fondatori di Studio Ghibli non saranno più presenti, la compagnia ha costruito un’eredità e una comunità che la porteranno avanti nel futuro.

Studio Ghibli non solo ha definito uno standard nell’animazione, ma ha anche ispirato una nuova generazione di creativi pronti a portare avanti il suo patrimonio. La sfida sarà grande, ma con le solide fondamenta poste dai suoi fondatori, il futuro dello studio può essere altrettanto brillante come il suo passato leggendario.

Fonte Comic Book