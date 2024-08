Dynit annuncia la limited edition di Demon Slayer – Il Villaggio dei Forgiatori

Dynit, un importante editore italiano di anime e manga, ha annunciato sulla sua pagina facebook la limited edition di Demon Slayer – Il Villaggio dei Forgiatori. Stiamo parlando della terza stagione della serie anime sviluppata dallo studio di animazione giapponese Ufotable. La terza stagione di Demon Slayer sarà disponibile finalmente in Blu-ray & Dvd a partire da fine settembre di quest’anno. I fan saranno felici di scoprire che questa edizione limitata conterrà tutti gli 11 episodi ma non solo. Infatti questa prevede alcuni contenuti extra che riportiamo di seguito con un elenco:

Pamphlet di 10 pagine

Card esclusiva

Sigle di Testa e Coda senza crediti

Spot TV / CM

D-trailers

Gran parte dei fan di Demon Slayer hanno già guardato l’adattamento anime dell’arco del Villaggio dei Forgiatori di Katana. Ma questa è chiaramente un occasione imperdibile per poter riguardare tutti gli episodi doppiati in italiano. L’annuncio arriva con un trailer visibile in cima al presente articolo. Ricordiamo anche che la terza stagione riprende dopo la sconfitta di Gyutaro e Daki per mano di Tanjiro, Zenitsu e Inosuke che hanno supportato il Pilastro del Suono, Tengen.

Così, Muzan comincia a muoversi e richiama le lune crescenti, il quale li sprona a rispettare il suo volere e a trovare quanto prima il giglio del ragno blu. L’altro suo obiettivo è quello di sterminare la sua nemesi, Ubuyashiki Kagaya. Quindi invia Gyokko e Hantengu a indagare su una di queste tracce. Nel mentre Tanjiro esce da un lungo coma, viene mandato in visita al villaggio dei forgiatori, un luogo segreto, per poter avere una nuova spada del sole. Inizierà così la sua permanenza nel villaggio dove, incredibilmente, si trovano ben due pilastri. Stiamo parlando del Pilastro della Nebbia e dell’Amore.

La terza stagione è molto importante in quanto narra una fase di crescita imperdibile non solo per Tanjiro, ma soprattutto per sua sorella Nezuko. Quest’ultima infatti, dopo una lunga e volenta battaglia contro Gyokko, riesce a sviluppare la capacità di immunità alla luce del sole. Per di più torna a parlare pronunciando qualche parola. È da questo punto in poi che Muzan diventa più deciso nel raggiungimento del suo obiettivo.