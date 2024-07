Lazarus: l’anime di Shinchiro Watanabe ha una finestra di uscita

Adult Swim ha condiviso un nuovo aggiornamento su Lazarus, il nuovo progetto anime del famoso Shinichiro Watanabe. Stiamo parlando del regista di innumerevoli successi come Cowboy Bebop, Samurai Champloo, Carole & Tuesday che tornerà con Lazarus su Adult Swim. Watanabe ha lavorato ad alcuni dei progetti anime più amati tra gli appassionati, e sembra che questo varrà per il prossimo grande progetto diretto dal Watanabe. Adult Swim si è occupato di una serie di progetti anime originali negli ultimi anni in particolare. E ciò significa che hanno collaborato con alcuni registi e mangaka degni di nota per offrire diversi nuovi contenuti interessanti mai visti prima in altri media.

Adult Swim aveva un bel po’ di cose da mostrare durante il Comic-Con di San Diego di quest’anno. E uno dei progetti ora in lavorazione era proprio Lazarus. Rivelato per la prima volta in lavorazione qualche tempo fa, Adult Swim ha ora mostrato uno sguardo ancora migliore all’anime mentre si prepara per il suo lancio nel 2025, come annunciato durante il panel per Rick and Morty: The Anime!

Lazarus è una nuova serie anime originale diretta da Shinichiro Watanabe per Studio MAPPA, ed è attualmente in lavorazione per un’uscita con Adult Swim. Il nuovo anime vedrà il regista di John Wick Chad Stahelski progettare sequenze d’azione e Sola Entertainment produrre per un’uscita con il blocco Toonami di Adult Swim quando finalmente inizierà la sua trasmissione. Per quanto riguarda cosa aspettarsi dal nuovo anime, Adult Swim inizia ad anticipare Lazarus con una sinossi che riportiamo:

“È l’anno 2052: un’era di pace e prosperità senza precedenti prevale in tutto il mondo. Il motivo è un’umanità liberata dalla malattia e dal dolore. Il neuroscienziato premio Nobel Dr. Skinner ha sviluppato un farmaco miracoloso per tutti i mali senza apparenti svantaggi chiamato Hapuna. Hapuna diventa presto onnipresente ed essenziale. Tuttavia, subito dopo la presentazione ufficiale di Hapuna, il Dr. Skinner scompare. Tre anni dopo, il mondo è andato avanti. I Dr. Skinner torna, questa volta come presagio di sventura.

Skinner annuncia che Hapuna ha una breve emivita. Chiunque l’abbia assunta morirà circa tre anni dopo. La morte sta arrivando per questo mondo peccaminoso, e arriverà presto. Come risposta a questa minaccia, una task force speciale di 5 agenti viene radunata da tutto il mondo per salvare l’umanità dal piano di Skinner. Questo gruppo si chiama “Lazarus”. Riusciranno a trovare Skinner e a sviluppare un vaccino prima che scada il tempo?”

