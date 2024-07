Golden Kamuy: svelato il primo trailer del live-action

Golden Kamuy è una delle serie seinen che ha conquistato tantissimi appassionati. Nonostante il manga si sia concluso, ci sono nuovi progetti importanti per la serie, tra cui il primo adattamento live-action. Ricordiamo che per molti versi, la serie live-action di One Piece ha scatenato un effetto domino. Il successo inaspettato riscosso, ha spinto alla nascita di molti altri progetti di questo genere. Uno di questi è Golden Kamuy, che ha rilasciato il primo film live-action a gennaio di quest’anno e, anziché lavorare a un film sequel, la serie anime sta prendendo una strada diversa. L’adattamento live-action dell’anime continuerà con una serie televisiva. E ora è possibile guardare un nuovo trailer del live-action di Golden Kamuy.

La serie televisiva di Golden Kamuy è ufficialmente un sequel del film live-action uscito di recente. Ritorneranno molti degli attori che hanno realizzato il primo film. Sappiamo anche che il progetto live-action in questione debutterà anime dovrebbero prepararsi all’arrivo della serie sul piccolo schermo il 6 ottobre.

Per quanto riguarda il film live-action arrivato nei cinema giapponesi all’inizio di quest’anno, recentemente è sbarcato su Netflix. Di seguito riportiamo la sinossi ufficiale del film: “Nella nobile e vasta terra di Hokkaido a inizio XX secolo, nel nord del Giappone, Saichi Sugimoto è un eroe della guerra russo-giapponese che si è guadagnato l’epiteto di “immortale” per le abilità di combattimento ultraterrene che ha dimostrato su molti campi di battaglia. Sperando di trovare un’enorme somma di denaro per un certo scopo, inizia a cercare oro a Hokkaido“.

La sinossi continua: “Un altro uomo è sulle tracce del tesoro: Tokushiro Tsurumi, Primo Tenente della 7a Divisione dell’Esercito Imperiale Giapponese. Progetta di conquistare l’Hokkaido per il bene dei suoi soldati che hanno rischiato la vita in guerra, senza però essere ricompensati. E ha bisogno dell’oro per finanziare i suoi obiettivi militari. Tra i prigionieri fuggiti c’è Toshizo Hijikata, lo spietato vice-comandante della forza di polizia militare Shinsengumi che si pensava credeva morto nella Guerra Boshin. Lui e il suo ex alleato Shinpachi Nagakura cercano l’oro per realizzare le proprie ambizioni. Sugimoto e Asirpa, la 7a Divisione e Toshizo Hijikata si affrontano nel tentativo di arricchirsi nella maestosa natura selvaggia del nord. La battaglia a tre per la sopravvivenza inizia!”.

