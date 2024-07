Jujutsu Kaisen: la terza stagione è ufficialmente in produzione

Quest’anno Jujutsu Kaisen è tornato sul piccolo schermo con la seconda stagione dell’adattamento anime, che ha appunto adattato l’arco dell’incidente di Shibuya. Questo era però preceduto dall’arco del passato di Gojo e Geto. Subito dopo la fine della seconda stagione, Jujutsu Kaisen ha confermato la terza stagione, che adatterà uno degli archi narrativi più importanti della serie, il Culling Game. Annunciato quest’anno, oggi riportiamo un nuovo aggiornamento che conferma che la terza stagione è attualmente in lavorazione.

Al momento non ci sono informazioni su una data di uscita ufficiale, ma continuate a seguirci per rimanere aggiornati. I fan del manga scritto e disegnato da Gege Akutami che hanno seguito le vicende, sono consapevoli di quello che bisognerà aspettarsi dalla terza stagione. Tuttavia rimane un appuntamento imperdibile per tutti gli appassionati, soprattutto dopo quello che MAPPA ha dimostrato di saper offrire con la seconda stagione. Da un punto di vista grafico, infatti, la seconda stagione di Jujutsu Kaisen ha lasciato tutti senza fiato.

Questo anche per via degli eventi che ha mostrato. La seconda stagione della serie shonen ha visto l’uscita di scena di tanti personaggi di spessore. Primo fra tutti, Gojo, con lo stregone più potente di sempre che cade nella trappola di Geto. Così Mahito e tutte le altre maledizioni hanno più campo libero per seminare il panico. I personaggi principali che hanno perso la vita sono Nobara (che sembra però apparentemente viva) e l’amato Kento Nanami.

Per quanto riguarda il Culling Game, possiamo anticipare che si tratta del conflitto segue immediatamente l’incidente di Shibuya. È orchestrato da Kenjaku che ha l’obiettivo di far evolvere l’umanità ottimizzando l’energia maledetta. Il gioco funziona come una battaglia reale letale in cui i giocatori si uccidono a vicenda. I giocatori devono rispettare le rigide regole del gioco e combattere attraverso dieci colonie barriera che formano una linea lungo il Giappone. Yuji Itadori, Megumi Fushiguro e i loro alleati saranno coinvolti in questo torneo, e la loro intenzione è impedire a Tsumiki Fushiguro di partecipare, liberare Satoru Gojo dal Prison Realm e proteggere Tengen da Kenjaku.