One Piece 1110: sinossi e data ufficiale del prossimo episodio

One Piece sta raggiungendo una nuova fase intensa dell’Arco di Egghead con i suoi episodi più recenti. E adesso i fan potranno dare un primo sguardo a ciò che accadrà successivamente, con l’anteprima dell’episodio 1110 dell’anime. One Piece si sta preparando per il prossimo grande conflitto dell’Arco di Egghead poiché mentre Rufy e i Cappelli di Paglia stanno cercando Vegapunk attualmente scomparso. Adesso dovranno affrontare i Seraphim, i quali sono ormai fuori dal controllo di uno dei satelliti dello scienziato. Infatti questo portato all’inaspettato tag team nell’episodio più recente.

L’episodio più recente di One Piece ha visto Rufy e Zoro fare squadra con i membri del CP0 e storici nemici, Rob Lucci e Kaku. Questa alleanza si è conclusa con uno degli incontri più interessanti dell’Arco di Egghead finora. Tuttavia il conflitto è ben lontano dalla fine, poiché queste armi da guerra sono le più potenti che Vegapunk abbia mai creato. E questo p confermato proprio dall’anticipazione del prossimo episodio, il 1110, che Toei Animation ha condiviso.

L’episodio 1110 di One Piece si intitola “Sopravvivere! Combattimento mortale con la creazione più forte dell’umanità!” e di seguito ne riportiamo la sinossi ufficiale:

“Il CP0 e i Cappelli di Paglia non sono in grado di competere con la forza travolgente dei Seraphim! I loro infiniti e implacabili attacchi spingono gradualmente Rufy e i suoi alleati oltre il limite. Riusciranno a trovare un strada verso la vittoria di fronte a questi nemici impeccabili?”

One Piece tornerà sul piccolo schermo domenica 30 giugno, con l’episodio 1110 che sarà trasmesso in streaming sia su Crunchyroll che Netflix.

Al momento la serie anime sta entrando man mano sempre più nel vivo, e lo stesso sta accadendo nel manga. Tuttavia quest’ultimo pare stia raggiungendo i momenti più culminanti, visti gli sviluppi legati a Vegapunk. Lo scienziato, apparentemente ferito mortalmente, ha scatenato l’avvio di una registrazione in tutto il mondo, dove ha rivelato alcuni risultati delle sue ricerche segrete sul Secolo del Grande Vuoto.

